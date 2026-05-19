Gartenwahl: Ein Paradies für Mensch und Tier

Die Gartenwahl ist ein beliebter Wettbewerb, bei dem Leserinnen und Leser Oberösterreichs Gärten vorstellen und bewerten können. Karl Ploberger übernimmt wieder den Jury-Vorsitz und freut sich über jeden Teilnehmer. Es gibt so viele tolle Gärten in Oberösterreich, die unbedingt hergezeigt werden sollten. Machen auch Sie mit!

Ob Julie's Naturgarten in Pichling, ein Familienparadies im Bezirk Braunau oder ein Garten für intelligente Faule in Perg: Eine Reihe von OÖN-Leserinnen und -Lesern haben sich schon bei der Gartenwahl beworben, die die OÖN auch heuer wieder gemeinsam mit dem Land und den oberösterreich ischen Gärtnern durchführte.

Das Ziel ist: über die Gartenzäune schauen und alle jene Menschen vor den Vorhang holen, die Oberösterreich zum Blühen bringen. Ganz egal, ob es sich dabei um kleine Gärten, große Parks, kreative Terrassen, dekorative Balkone, Entspannungsoasen oder kunterbunte ,Spielplätze‘ für die Kinder und Enkelkinder handelt, alle sind herzlich eingeladen, mitzumache





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