Gartenleiterin Susanne Leeb erzählt von ihren Trockenbeeten in der Gartenschau Garten Tulln in Niederösterreich.

Susanne Leeb, Gartenleiterin der Gartenschau Garten Tulln in Niederösterreich, erzählt von ihren Trockenbeeten, die ohne Gießen wachsen und Trockenperioden überbrücken. Sie verwendet Pflanzen wie der Prärie-Beet, der mit der richtigen Pflanzenauswahl ohne Gießen wachsen kann. Die Gartenleiterin führt durch Gärten, in denen Trockenpflanzen Dürrezeiten trotzen, ohne eine komplizierte Drainage zu brauchen. Sie rät auch dazu, den Boden immer gemulcht und mit Rindenmulch abzudecken. Sortenreine Rasenflächen werden durch Trockenrasen mit Kräutern und artenreichen Wiesen ersetzt.

Gartenleiterin Susanne Leeb erzählt von ihren Trockenbeet en in der Gartenschau Garten Tulln in Niederösterreich . Sie verwendet Pflanzen, die Trockenperioden überbrücken und ohne Gießen wachsen. Ein Trockenbeet mit dem Namen Nie-wieder- gießen -Beet zeigt sich in voller Pracht, obwohl es nie einen Wasserschlauch sieht.

Die Königskerzen ragen fast drei Meter hoch, die Seidenpflanze bräuchte zu Hause auch Gießen. Mit der richtigen Pflanzenauswahl ist das möglich. Die Gartenleiterin führt durch Gärten, in denen Trockenpflanzen Dürrezeiten trotzen, ohne eine komplizierte Drainage zu brauchen. Gelber Scheinsonnenhut, Wolfsmilch und Gräser sind robust.

Blanke Erde ist in Zeiten des Klimawandels ein Tabu, der Boden muss immer gemulcht sein. Rindenmulch ist vorzuziehen, weil er vor dem Verkauf oft mit Fungiziden behandelt wurde. Sortenreine Rasenflächen werden durch Trockenrasen mit Kräutern und artenreichen Wiesen ersetzt, die nur alle zwei bis drei Wochen gemäht werden. Die Gärtnerinnen und Gärtner stellen die Rasenmäher auch etwas höher als für gewöhnlichen Rasen





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