Gärten des Jahres: Naturverbundene Rückzugsorte im deutschsprachigen Raum

Ein Bildband präsentiert die schönsten Privatgärten zwischen Schweiz, Deutschland und Österreich, die durch naturnahe Gestaltung, clevere Wasserelemente und harmonische Integration in die Landschaft überzeugen und als erweiterter Wohnraum dienen.

Mit Stauden, Wegen und Wasserbecken entstehen Rückzugsräume, die das Gefühl von Perfektion vermitteln, wenn der Garten zum erweiterten Wohnzimmer wird. Die schönsten Privatgärten zwischen Schweiz, Deutschland und Österreich, dokumentiert im Bildband „Gärten des Jahres“, spiegeln den Zeitgeist wider und führen die Tradition der Gartenkultur fort. Planer und Gestalter legen dabei besonderen Wert auf die Natur selbst, um Klimaschäden zu trotzen.

Wasserstellen, Schattenspender und entsiegelte Flächen sind entscheidende Elemente in der modernen Gartengestaltung. Ganzheitliche Konzepte, die den Garten zu einem harmonischen Einheit von Pflanzen, Materialien und architektonischen Elementen werden lassen, sind gefragt. Zeitgemäße Gärten wirken oft wie gewachsene Naturgärten, obwohl sie neu geplant und gestaltet wurden. Sie integrieren Wohnraum, Balkone, Pools und Schwimmteiche nahtlos in die natürliche Umgebung. Dies wird eindrucksvoll durch die prämierten Gartenprojekte bewiesen, bei denen es nicht um stilvolle Outdoor-Möbel geht, sondern um die harmonische Einbindung des Gartens in die umliegende Landschaft. Ob in der Großstadt oder als kultivierter Bauerngarten, Flächen mit Sträuchern, Schattenspendern, Topfpflanzen, Wasserbecken oder Schwimmteichen werden zu grünen Ruheoasen. Ein herausragendes Beispiel ist ein Garten mit Infinitypool an einer Hangkante mit Blick in den Wienerwald. Hier schuf Gartenarchitekt Peter Baumgarten einen Lebensraum, der den Hang bezwingt und Aussicht, eine Feuerstelle und ein Wasser als Herzstück vereint. Die lineare Umfassung des Poolbereichs wird durch die natürliche und raue Gestaltung des Feuerplatzes mit Basaltsteinen und wilden Stauden unterbrochen, was dem Garten Seele verleiht. Ein kleines, tiefes Wasserbecken in Bayern, säumt von Sitz- und Liegeplätzen aus Stein und umgeben von Stauden, Gräsern, Kräutern und einem Trompetenbaum, bietet Sicht- und Sonnenschutz und duftende Badeerlebnisse, was zeigt, dass selbst ein Vorgarten zum Schwimmen in Pflanzen genutzt werden kann. Sämtliche Gartenplaner setzen auf Rasen- und Kieswege, Holzterrassen, Steinstufen, kleine Mauern, Wildwuchs in Kiesbeeten, Naturteiche oder Pools mit freiem Blick auf die Landschaft, um jedem Garten einen natürlichen Charakter zu verleihen. Man braucht keinen grünen Daumen, sondern ein Gespür für die Natur als Rückzugsort. Eine ganzheitliche Gartenplanung berücksichtigt Pflanzen und Bauten je nach Lage und Klima. Niveauunterschiede bei Terrassenbauten geben den Blick auf die Landschaft frei oder schützen vor unerwünschten Einblicken. Gerade Linien von Wegen, Beeten oder PoolEinfassungen werden mit wilden Stauden und Blumenbeeten gesäumt, um den Garten naturnah zu gestalten. Wasserspiele reduzieren Straßenlärm und sorgen für Abkühlung. Die Integration der Grundstückslage ist ein wichtiger Faktor bei der Gartenplanung. Das Siegerprojekt in Luzern, ein terrassenförmig angelegter Garten von Daniel Berg, demonstriert eindrucksvoll, wie der Garten harmonisch in die alpine Umgebung integriert wird. Natursteine aus der Region strukturieren den Garten auf natürliche Weise für Stützmauern, Terrassen, Pflegewege und Sitzsteine. Fächerahorne spenden Schatten und blenden den höher gelegenen Nachbargarten aus. Das Ziel, dass viele die Natur als Gestalter des Gartens wahrnehmen, wurde hier laut Berg erreicht. Dies unterstreicht die Bedeutung, einen Garten als Fortsetzung der natürlichen Umgebung zu betrachten, die Platz für Erholung und Inspiration bietet. Die Schaffung von Rückzugsorten durch bedachte Gestaltung und die Nutzung natürlicher Elemente sind zentrale Aspekte der modernen Gartenkultur, die über reine Ästhetik hinausgeht und ökologische sowie klimatische Aspekte berücksichtigt





KURIERat / 🏆 4. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Privatgärten Gartengestaltung Naturnaher Garten Gartenkultur Landschaftsarchitektur

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bildungsministerium veröffentlicht SchuldatenAb dem kommenden Schuljahr wird das Bildungsministerium Daten von Schulen veröffentlichen. Den Anfang machen Volksschulen, im Laufe des Jahres ...

Read more »

So wird der Garten zum Wohlfühlplatz für TierchenNicole Greiderer arbeitet seit 2021 für die 'Krone' in Tirol. Die Allrounderin hält das Geschehen im Bundesland in Reportagen, Berichten und Interviews fest. Mit ihrer Serie 'Nikki hat's probiert' taucht sie besonders tief in außergewöhnliche Berufe, Sportarten und Aktivitäten ein. Regelmäßig kommt sie zudem als Online-Redakteurin zum Einsatz.

Read more »

Wirtschaftspreis Pegasus: Noch 4 Tage Zeit zur Bewerbung!LINZ. Die Einreichung ist in fünf Kategorien möglich: 'Leuchttürme', 'Exportkaiser', 'Erfolgsgeschichte', 'Arbeitgeber von Morgen' und 'Unternehmerin/Managerin des Jahres'.

Read more »

Nachtfahrverbot für Mähroboter könnte Igel helfenEs herrscht Frühlingsstimmung im Land und allerorts wird wieder fleißig im Garten gearbeitet. Oder man lässt arbeiten, denn mit einem Mähroboter ...

Read more »

Swift führt erneut die Nominierungen für American Music Awards anLOS ANGELES. 'The Fate of Ophelia' its für den Song des Jahres nominiert.

Read more »

OÖN-Gartenwahl startet: Wer hat den schönsten Garten Oberösterreichs?Die Gartenwahl startet wieder – und OÖN, das Land und die oberösterreichischen Gärtner freuen sich auf viele Bewerber. Einreichungen ab heute auf nachrichten.at

Read more »