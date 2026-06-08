Garsten steigt in die OÖ-Liga auf - Durchmarsch von der Bezirksliga

Der SV Garsten schafft unter Trainer Andreas Ibser den Aufstieg in die Oberösterreich-Liga. Nach dem 2:0-Sieg in Gallneukirchen und der gleichzeitigen Punkteteilung des Konkurrenten Sankt Ulrich ist der vierte Aufstiegsplatz perfekt. Der Verein setzt weiter auf Eigenbauspieler und plant Verstärkungen für die Breite des Kaders. In den Landesliga-Staffeln sind unterdessen noch nicht alle Abstiegsfragen entschieden.

Garsten feiert den Aufstieg in die OÖ-Liga. Der Verein, trainiert von Andreas Ibser , schafft den Durchmarsch von der Bezirksliga über die Landesliga nun in die Oberösterreich-Liga.

Nach dem 2:0-Sieg in Gallneukirchen brachen bei der Mannschaft und den Fans alle Dämme, als bekannt wurde, dass Konkurrent Sankt Ulrich nicht mehr vorbeiziehen konnte. Die Freude war riesengroß und es gab eine spontane Party mit den Fans. Der Erfolg ist bemerkenswert, denn innerhalb weniger Jahre führte Ibser das Team von der Bezirksliga in die OÖ-Liga. Trotz des Aufstiegs bleibt der Klub seinem Weg treu, setzt auf Eigenbauspieler und will auch in der höheren Liga mit den eigenen Tugenden bestehen.

Mit Alparslan Baran von Vorwärts Steyr und Tobias Pfaffeneder von Behamberg/Haidershofen sind bereits zwei Neuzugänge bekannt. Der Kader soll in der Breite noch verstärkt werden. Während in den Landesligen die Aufstiegsfragen geklärt sind, bleibt der Kampf um den Klassenerhalt offen. Die SPG Putzleinsdorf/Hofkirchen steht nach der Niederlage gegen Meister ASK St. Valentin als fixer Absteiger fest.

Gallneukirchen mit 24 Punkten und Traun mit 23 Punkten kämpfen noch gegen den Abstieg und wollen der Relegation entgehen. In der Landesliga West muss die SPG Munderfing/Pfaffstätt absteigen. Neuhofen mit 25 Punkten und Sattledt mit 26 Punkten kämpfen in der letzten Runde gegen eine Saisonverlängerung





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