Gardasee: Steigende Preise durch Luxushotels und weniger deutsche Gäste

Am Gardasee führen der Bau neuer Luxushotels und veränderte Buchungsmuster zu höheren Preisen. Zudem wird ein Rückgang deutscher Touristen beobachtet, was die Branche vor neue Herausforderungen stellt.

Der Urlaub am Gardasee wird für viele Gäste immer teurer. Vor allem neue Luxus-Hotels rund um Lazise und Garda treiben das Preisniveau nach oben. Der Gardasee zählt seit Jahrzehnten zu den beliebtesten Urlaubszielen für Reise nde aus Deutschland und Österreich.

Doch zuletzt mehren sich Berichte, wonach die Zahl deutscher Gäste zurückgeht. Eine Restaurantbesitzerin aus Bardolino schilderte die Entwicklung gegenüber Focus Online so: Vor zehn Jahren war es zu Pfingsten voll hier. Und von Deutschen habe ich nicht viele gesehen. Es waren eher wenige.

Auch die Hotellerie registrierte bereits im vergangenen Jahr Veränderungen beim Buchungsverhalten. Virginia Torre, Präsidentin des Hotelverbands in Lazise, erklärte gegenüber der Zeitung Corriere del Veneto: Es fehlen komplett die Last-Minute-Buchungen. Wir haben 70 bis 80 Prozent gebucht, aber die verbleibenden 20 Prozent bleiben leer. Als mögliche Gründe werden laut Berichten höhere Kosten in Restaurants sowie die anhaltenden Baustellen auf der Brennerautobahn genannt, die die Anreise erschweren und verlängern.

Gleichzeitig verändert sich das touristische Angebot rund um den See. In den vergangenen Jahren wurden zwischen Riva del Garda, Limone sul Garda, Lazise und Sirmione mehrere hochklassige Hotels eröffnet. Diese richten sich gezielt an ein zahlungskräftiges Publikum und sorgen für ein insgesamt höheres Preisniveau. Wie stark die Preise inzwischen gestiegen sind, zeigen aktuelle Buchungsbeispiele.

Im Quellenhof Luxury Resort in Lazise war für Ende Juli noch eine rund 50 Quadratmeter große Suite mit Gourmet-Halbpension für zwei Erwachsene um mehr als 1000 Euro pro Nacht verfügbar. Auch im erst kürzlich eröffneten Fünf-Sterne-Hotel Cape of Senses bei Garda bewegen sich die Preise auf entsprechendem Niveau. Für einen Aufenthalt Anfang Juli mussten zwei Erwachsene für eine Junior Suite inklusive Frühstück rund 1700 Euro für zwei Nächte einplanen.

Trotz der steigenden Preise bleibt der Gardasee eines der beliebtesten Reiseziele im Norden Italiens. Beobachter sehen jedoch eine zunehmende Entwicklung hin zu hochwertigem und exklusivem Tourismus. Für viele Familien und preisbewusste Urlauber könnte ein Aufenthalt am See damit künftig deutlich kostspieliger werden als noch vor wenigen Jahren





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