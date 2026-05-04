GameStop macht eBay ein Übernahmeangebot in Höhe von 56 Milliarden Dollar

GameStop, der US-amerikanische Videospielehändler, hat ein Angebot zur Übernahme der Online-Plattform eBay für rund 56 Milliarden Dollar abgegeben. Ziel ist es, gemeinsam einen stärkeren Konkurrenten für Amazon zu bilden.

Der US-amerikanische Videospielehändler GameStop hat ein äußerst ambitioniertes Ziel ins Auge gefasst: Die Übernahme der etablierten Online-Plattform eBay. Diese überraschende Ankündigung wurde von Ryan Cohen , dem Vorstandschef von GameStop, in einem Interview mit dem Wall Street Journal bestätigt.

Das Angebot, welches sowohl aus liquiden Mitteln als auch aus Unternehmensanteilen bestehen soll, beläuft sich auf eine beeindruckende Summe von rund 56 Milliarden US-Dollar, was einem Wert von etwa 47,7 Milliarden Euro entspricht. Die strategische Motivation hinter diesem Deal ist klar: GameStop und eBay wollen gemeinsam eine deutlich stärkere Position im Wettbewerb mit dem dominanten Branchenriesen Amazon einnehmen. Cohen betonte, dass die Fusion die Grundlage für den Aufbau eines wesentlich konkurrenzfähigeren Gegners zu Amazon bilden würde.

Die Idee ist, die Stärken beider Unternehmen zu bündeln – GameStops Expertise im Bereich Videospiele und Sammlerstücke mit EBay’s etablierter Online-Marktplatzinfrastruktur und breiter Nutzerbasis. Dies soll zu Synergieeffekten führen und eine attraktive Alternative für Käufer und Verkäufer schaffen. GameStop ist bereits seit einiger Zeit an eBay beteiligt und hält derzeit rund fünf Prozent der Unternehmensanteile. Diese Beteiligung dient als strategische Basis für das aktuelle Übernahmeangebot.

Basierend auf der aktuell ausgewiesenen Anzahl an eBay-Aktien, beziffert GameStop den Gesamtwert seines Angebots präzise auf etwa 55,5 Milliarden US-Dollar. Die Finanzierung dieses gigantischen Vorhabens stellt natürlich eine erhebliche Herausforderung dar. Ryan Cohen hat jedoch bereits einen wichtigen Schritt unternommen, um die notwendigen Mittel zu sichern. Er konnte eine Zusage für einen Kredit in Höhe von rund 20 Milliarden US-Dollar erhalten.

Die Details zur Beschaffung des verbleibenden Betrags sind derzeit noch nicht vollständig bekannt und werden in den kommenden Wochen und Monaten ausgearbeitet werden müssen. Es wird erwartet, dass GameStop eine Kombination aus Eigenkapital, weiteren Krediten und möglicherweise auch der Ausgabe neuer Aktien in Betracht ziehen wird, um die Finanzierungslücke zu schließen. Die Reaktion des Marktes auf diese Ankündigung war zunächst gemischt.

Die Aktien von GameStop verzeichneten einen deutlichen Anstieg, während die Aktien von eBay anfänglich fielen, sich aber später wieder stabilisierten. Die Übernahme von eBay durch GameStop wäre ein Wendepunkt in der Geschichte beider Unternehmen und würde das Kräfteverhältnis im E-Commerce-Sektor grundlegend verändern. Sollte der Deal tatsächlich zustande kommen, könnte ein neuer, starker Konkurrent für Amazon entstehen, der in der Lage ist, dessen Marktanteile ernsthaft zu gefährden.

Die Kombination aus GameStops starker Community und eBay’s etabliertem Marktplatz könnte eine einzigartige Plattform schaffen, die sowohl für Gamer und Sammler als auch für eine breitere Zielgruppe attraktiv ist. Allerdings gibt es auch einige Herausforderungen, die bewältigt werden müssen. Die Integration zweier so unterschiedlicher Unternehmen wird komplex sein und erfordert eine sorgfältige Planung und Umsetzung.

Darüber hinaus ist es unklar, wie die Kartellbehörden auf das Übernahmeangebot reagieren werden. Es ist wahrscheinlich, dass eine gründliche Prüfung der Wettbewerbsbedingungen durchgeführt wird, um sicherzustellen, dass die Fusion nicht zu einer Monopolbildung führt. Die Zukunft von GameStop und eBay hängt nun von den Verhandlungen mit dem eBay-Vorstand, der Zustimmung der Aktionäre und der Genehmigung der Kartellbehörden ab. Der Ausgang dieses Übernahmeversuchs ist alles andere als sicher, aber er hat das Potenzial, die E-Commerce-Landschaft nachhaltig zu verändern





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