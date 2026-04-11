GAK will Erfolgsserie ausbauen, Altach will Negativlauf beenden

Der GAK strebt den vierten Sieg in Folge an, während Altach versucht, eine Negativserie gegen die Grazer zu beenden. Beide Teams stehen vor einem wichtigen Duell im Kampf um den Klassenerhalt.

Der Grazer Athletiksport-Klub ( GAK ) visiert an, seine beeindruckende Siegesserie auf vier Erfolge in Folge auszuweiten. Trainer Ferdinand Feldhofer unterstreicht die Entschlossenheit des Teams: „Wir wollen die Erfolgswelle so lange wie möglich nutzen und den Klassenerhalt so schnell wie möglich sichern“. Die „Rotjacken“ stehen kurz davor, den SV Ried in der Tabelle zu überholen, nur ein Punkt trennt die beiden Mannschaften.

Die Vorbereitung auf das kommende Spiel wurde durch gesundheitliche Probleme beeinträchtigt. Stürmer Alexander Hofleitner laborierte unter der Woche an einer Krankheit, Feldhofer zeigte sich jedoch optimistisch, dass er rechtzeitig fit sein wird, um neben dem Top-Torjäger Ramiz Harakate im Sturmzentrum zu agieren. Gleichzeitig ist der Einsatz von Kapitän und Sturmtank Daniel Maderner fraglich, da er angeschlagen ist. Auf der Gegenseite muss der SCR Altach auf Stürmer Ousmane Diawara verzichten, der aufgrund einer Sperre nicht zur Verfügung steht. Für die Altacher gilt es, die bittere Niederlage gegen Ried abzuschütteln und gleichzeitig eine ungünstige Bilanz gegen den GAK zu korrigieren. Seit dem Wiederaufstieg des GAK gab es in sechs direkten Duellen noch keinen Sieg für die Vorarlberger. Altach-Trainer Ognjen Zaric zeigt sich entschlossen: „Diese Serie wollen wir morgen brechen“. Er hebt die Leistung seines Teams hervor, das in den letzten Wochen, auch in Ried bis zum Ausschluss, sehr gute Leistungen gezeigt hat und in der heimischen Arena seit sieben Spielen ungeschlagen ist. „Das wollen wir auch morgen zeigen.“ Trotz der Zuversicht ist der Respekt vor dem Gegner groß. „Sie haben es in den letzten Spielen gut gemacht und kommen sicher mit breiter Brust“, so Zaric. Er erwartet ein „umkämpftes“ Spiel zwischen zwei Teams, die eine „ähnliche Spielidee“ verfolgen. Die Partie verspricht also ein taktisch geprägtes Duell zu werden, in dem beide Mannschaften um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt kämpfen. Der GAK möchte die positiven Ergebnisse fortsetzen, während Altach bestrebt ist, seine Negativserie zu beenden und im direkten Duell mit den Grazern endlich einen Sieg einzufahren. Die kommenden Tage werden entscheidend sein, um die Aufstellung und die taktische Ausrichtung beider Teams zu finalisieren. Die Trainer werden intensiv daran arbeiten, ihre Mannschaften optimal auf das Spiel vorzubereiten und die Stärken des Gegners zu neutralisieren. Die Fans dürfen sich auf ein spannendes und intensives Spiel freuen, das möglicherweise richtungsweisend für den weiteren Saisonverlauf sein könnte. Die Ausgangslage in der Liga ist eng, und jeder Punkt kann am Ende über den Klassenerhalt oder den Abstieg entscheiden. Die sportliche Rivalität zwischen den beiden Teams verspricht zusätzliche Brisanz, und die Spieler werden alles daran setzen, ihre Farben erfolgreich zu vertreten. Es wird ein Spiel der Nerven, in dem die mentale Stärke eine entscheidende Rolle spielen wird. Wer wird die besseren Nerven haben und am Ende als Sieger vom Platz gehen? Die Antwort gibt es am Spieltag. Die Erwartungen sind hoch, und die Fans beider Lager fiebern dem Spiel entgegen. Beide Teams haben ihre Hausaufgaben gemacht, und die Trainer werden versuchen, ihre taktischen Überlegungen bestmöglich umzusetzen. Es wird ein Fußballfest der Emotionen, der Leidenschaft und des Kampfes, bei dem die Zuschauer voll auf ihre Kosten kommen werden





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