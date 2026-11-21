Grazer AK verliert mit 0:3 bei Rapid. Matthias Gragger lobt die Moral trotz der dritten Niederfolge in Serie. Einblicke in die angespannte Kadersituation.

Die Grazer Sportfreunde haben in der dreizehnten Runde der höchsten österreichischen Fußballliga mit einem deutlichen 0:3 gegen den Tabellenführer SK Rapid Wien verloren. Die steirische Mannschaft kassierte damit bereits ihre dritte Niederlage in Folge in der Meisterschaft und vertieft damit die aktuelle sportliche Krise des Vereins. Der Spielverlauf war von einem schlechten Start geprägt, der die Wiener bereits früh in Führung brachte und den Grundstein für die klare Niederlage legte.

Frühe Führungstriegel und personelle Schwächung

Der SK Rapid Wien übernahm durch Ercan Kara bereits in der dritten Minute des Spiels die Führung und setzte die Heimmannschaft sofort unter Druck. Die Grazer kamen in dieser Phase kaum zu offensiven Aktionen und sahen sich gezwungen, defensiv zu arbeiten, um den Anschluss zu halten. Die Situation verschärfte sich jedoch dramatisch kurz vor der Halbzeitpause, als Liam Hermesh nach einem Foul an Yusuf Demir die Gelb-Rote Karte sah.

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Diese Entscheidung schlug den GAK hart in die Knie, da die Steirer ab der 26. Minute in Unterzahl spielen mussten. Die gelb-rote Karte gilt als durchaus harte Maßnahme, doch sie führte dazu, dass die Grazer ihre taktische Struktur nicht mehr aufrechterhalten konnten. Der frühe Personenausfall war der Auslöser für eine Phase, in der Rapid die Oberhand gewann und das Spieltempo diktierte. Die verbleibenden Spieler der GAK mussten nun den Großteil der Defensive alleine tragen.

Die zweite Halbzeit und die Konsequenzen der Fehler

Nach der Pause wurde es für den GAK noch bitterer, als individuelle Fehler der Abwehr genutzt wurden. Ein Missgeschick von Innenverteidiger Italiano nach einem Zuspiel vom Torhüter Cican Stankovic ermöglichte Yusuf Demir das 0:1 nach dem Seitenwechsel. Demir nutzte die Defensiveinebene aus und erhöhte auf 2:0. Nur zwölf Minuten später krönte der Rapid-Stürmer seine individuelle Leistung mit einem sehenswerten Distanzschuss zum 3:0.

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Der GAK konnte in dieser Phase kaum noch Akzente setzen und wirkte offensiv machtlos. Tim Trummer traf bei einem Konter in der 78. Minute immerhin die Innenstange, doch dieser Moment änderte nichts am klaren Ergebnis. Die dritte Niederlage in Serie bedeutet, dass der Negativlauf der Grazer weiter anhält. Der aktuelle Spielstand spiegelt die Dominanz des Tabellenführers wider, der durch diese Leistungen seine Position an der Spitze festigt und die Verfolger im Hintergrund zurücklässt.

Moralischer Aufschwurf trotz klarem Ergebnis

Trotz der hohen Niederlage zeigte sich Matthias Gragger, der als Innenverteidiger durch das Spiel gegangen war, nach der Partie zufrieden mit der Einstellung seiner Mitspieler. Auf dem Sender Sky betonte er, dass er stolz auf die Mannschaft sei und der GAK erhobenen Hauptes vom Platz gehen könne. Gragger hob die Energie der Spieler auf dem Platz hervor und verwies darauf, dass sich der GAK in der aktuellen Phase sein Glück selbst erarbeiten müsse.

Der 28-jährige Abwehrspieler sah Parallelen zum ersten Saison-Duell, das mit einer 8:0-Niederlage endete. Er betonte, dass die Gelb-Rote Karte und die individuellen Fehler direkt bestraft wurden. Dennoch war Gragger der Ansicht, dass die Grazer im Spiel präsent waren, auch wenn das Gegentor die Moral der Spieler nachhaltig beeinträchtigte. Diese positive Grundeinstellung könnte ein wichtiger Baustein sein, um die Krise zu überwinden.

Auswirkungen auf die Tabellenkonstellation und Kaderplanung

Für den Grazer AK hat die Niederlage konkrete sportliche Folgen. Mit nur zehn Punkten aus dreizehn Spielen steht die Mannschaft aktuell auf dem neunten Platz der Bundesliga-Tabelle. Die Kaderlage ist durch einige Verletzungen äußerst angespannt, was die ohnehin schwierige Situation weiter verschärft. Gragger gab zu, dass der Kader knapp werde, wie es momentan ausschaut, blieb jedoch optimistisch.

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Er vertraute darauf, dass das Team auch mit den verfügbaren Spielern bestehen kann, solange jeder Einzelne sein Maximum gibt. Die kommenden Spiele werden entscheidend sein, um den Abstiegskampf abzuwenden und wieder Boden gutzumachen. Die Verbindung zwischen moralischem Rückhalt und sportlicher Umsetzung muss in den nächsten Wochen intensiviert werden, um die deftige Pleite gegen Rapid zu verwerten und die Formkurve wieder nach oben zu drehen.