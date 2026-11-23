Nach den israelischen Wahlen versucht Gadi Eisenkot, Benjamin Netanjahu als Premierminister abzulösen. Die politische Lage ist unklar, da beide Lager um eine Mehrheit kämpfen.

Wenige Wochen nach der israelischen Wahl, die kein klares Ergebnis lieferte, gipfelt das politische Ringen um die Regierungsbildung. Der Oppositionsführer und frühere Heereschef Gadi Eisenkot erhielt bis Anfang Dezember den Auftrag zur Regierungsformierung. Sein primäres Ziel besteht darin, den langjährigen Premierminister Benjamin Netanjahu von der Macht zu verdrängen. Dieser Schritt soll möglicherweise nur als Übergangslösung dienen, um eine stabile Alternative zu etablieren.

Pokerrunde um die Regierungsführung

Netanjahu befindet sich in einer für ihn ungewöhnlichen Passivrolle. Er verfügt derzeit über keine realistische Chance, selbst eine Mehrheitsregierung zu bilden. Stattdessen konzentriert er seine Kräfte darauf, potenzielle Koalitionen seiner Gegner zu zerschlagen. Seine eigene Allianz aus rechten, rechtsextremen und religiösen Parteien ist bei der Wahl von 64 auf 54 Mandate in der 120-köpfigen Knesset geschrumpft. Diese Wahl war die erste seit dem Angriff der Terrororganisation Hamas am 7. Oktober 2023 und den darauffolgenden Konflikten in Gaza, Nordisrael, dem Libanon und mit dem Iran.

Also read Russland plant Atomwaffe im Orbit: Geheimdienste warnen vor Sputnik-S

Rechnerische Mehrheiten und Koalitionschancen

Eisenkots Bündnis, das ein breites Spektrum von der Mitte-rechts bis zur linken politischen Landschaft abdeckt, erreichte 49 Sitze. Um eine Regierungsmehrheit zu erzielen, benötigt er jedoch Unterstützung von weiteren Parteien. Zusammen mit den arabischen Listen Raam und der Vereinigten Arabischen Liste, die jeweils acht bzw. elf Mandate errungen haben, verfügt Eisenkot über eine für israelische Verhältnisse breite Mehrheit von 68 Sitzen. Netanjahu hingegen sieht sich aktuell mit kaum gangbaren Wegen konfrontiert, um eine eigene Koalition zusammenzustellen. Eisenkot hat im Wesentlichen vier realistische Optionen zur Machtübernahme.

Koalitionsoptionen und politische Hürden

Die einfachste rechnerische Möglichkeit wäre eine Regierung der nationalen Einheit. Dazu müsste Netanjahus Likud-Partei mit 27 Mandaten mit Eisenkots Jaschar-Partei mit 21 Mandaten kooperieren. Obwohl es am Montag Gespräche zwischen den Parteien gab, ist ein solches Bündnis praktisch ausgeschlossen. Eisenkot und seine Verbündeten, darunter die Ex-Premiers Naftali Bennett und Jair Lapid sowie Avigdor Lieberman und Jair Golan, haben sich zum Ziel gesetzt, Netanjahu zu entmachten. Eine solche Koalition würde ihr zentrales Wahlversprechen brechen. Netanjahu besteht zudem darauf, im Falle eines Rotationsmodells zuerst an die Macht zu kommen. Da er wegen Korruption angeklagt ist, verbietet das aktuelle Recht Angeklagten, Minister zu sein, nicht aber den Posten des Regierungschefs.

Advertisement

Spannungen mit arabischen Parteien

Eine weitere Option für Eisenkot wäre eine Koalition mit den arabischen Parteien Raam und der Vereinigten Arabischen Liste. Dies würde die breiteste Mehrheit im Parlament sichern. Netanjahu versucht jedoch seit Jahren, diese Parteien zu delegitimieren. Der Hamas-Überfall wurde von den arabischen Parteien Israels zwar klar verurteilt, doch das Misstrauen der jüdischen Bevölkerung ist gestiegen. Netanjahu wirft den arabischen Abgeordneten vor, Terrorunterstützer zu sein. Die liberale Zeitung Haaretz berichtete, dass Netanjahus bestes Szenario eine sofortige Neuwahl wäre. Eisenkot muss damit rechnen, bei einer Zusammenarbeit mit arabischen Parteien als Antizionist dargestellt zu werden.

Internationale Auswirkungen und Nächste Schritte

Für die Wiederherstellung des internationalen Images Israels könnte ein Bündnis mit arabischen Parteien ein wichtiges Signal sein. In den USA wächst die Kritik an Israel aufgrund der mehr als 75.000 Toten in Gaza und der Gewalt im Westjordanland. Die israelisch-arabische Bevölkerung ist längst eine wichtige Säule der Gesellschaft, etwa im Gesundheitswesen. Die Koalitionsverhandlungen bleiben intensiv, während die politische Lage weiterhin instabil ist. Die nächsten Wochen werden zeigen, ob Eisenkot seine Mehrheit halten oder Netanjahu überraschende Taktiken anwenden kann.