Gadi Eisenkot erhält Regierungsauftrag zur Bildung einer Notstandsregierung in Israel

Präsident Herzog beauftragt Ex-General Gadi Eisenkot mit der Regierungsbildung. Ziel ist eine stabile Koalition und die Ablösung von Benjamin Netanjahu nach der Parlamentswahl.

Der israelische Staatspräsident Jizchak Herzog hat dem oppositionellen Politiker Gadi Eisenkot den offiziellen Auftrag zur Bildung einer neuen Regierung erteilt. Dieser Schritt folgt auf die jüngste Parlamentswahl, bei der Eisenkots Mitte-Partei Jaschar zwar nicht die meisten, aber die meisten Mandate für die Regierungsbildung erhielt. Herzog betonte am Sonntag, dass der Staat Israel dringend eine stabile Regierung benötige, um die politische Instabilität zu beenden.

Eisenkots Plan für eine nationale Notstandsregierung

Der 66-jährige Ex-Generalstabschef Gadi Eisenkot kündigte auf der Plattform X an, eine sogenannte "nationale Notstandsregierung" zu formen. Sein erklärtes Ziel ist es, eine stabile Koalition zu etablieren, um eine weitere Wahlrunde zu verhindern und Benjamin Netanjahu aus dem Amt zu drängen. Eisenkot argumentierte, die israelische Demokratie befinde sich in einem der schwierigsten Momente ihrer Geschichte. Er strebt eine breite Vertretung aller Gesellschaftsteile an, um Israel wieder zu Sicherheit und mentaler Gesundheit zu führen.

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Eisenkot warnte davor, dass man sich einem Punkt ohne Wiederkehr nähere und rief zu kreativen und unkonventionellen politischen Schritten auf. Er streckte allen Parteien die Hand aus und erklärte, seine Tür stehe offen. Wer die Regierungsbildung aus persönlichen Gründen behindere, werde in die Geschichte eingehen, als habe er Israel in seiner Stunde der Not nicht gerettet. Dies wird allgemein als direkte Anspielung auf Netanjahu und seine politischen Anhänger verstanden.

Politische Hindernisse und rivalisierende Machtpläne

Obwohl Eisenkot im Rahmen der Konsultationen mit allen Parteien 67 der 120 Abgeordnetenempfehlungen erhielt, ist die Koalitionsbildung nicht garantiert. Die jüdische Bevölkerung, vertreten durch Parteien auf der rechten und linken Seite, lehnt die Zusammenarbeit mit arabischen Parteien meist ab. Dennoch hatten die arabischen Parteien bei der Wahl deutlich an Stimmen gewonnen. Jussuf Dschabarin, Spitzenkandidat eines Bündnisses aus drei arabischen Parteien, betonte bereits am Tag nach der Wahl seine Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit dem Oppositionsblock, um Netanjahus Politik zu beenden.

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Benjamin Netanjahu hatte Samstagabend noch zur Bildung einer Regierung der nationalen Einheit aufgerufen. Sein Vorschlag umfasste die Likud-Partei, die ultraorthodoxen Parteien sowie die rechtsextremen Partner der bisherigen Koalition. Allerdings warnte er davor, eine Regierung zu unterstützen, die auf die Hilfe der arabischen Parteien angewiesen sei, da diese laut seiner Darstellung Israel von innen heraus zerstören würden. Eisenkot reagierte scharf und bezeichnete Netanjahus Rede als "billige PR-Masche", da der Premierminister erst von Einheit spreche, wenn seine Tage im Amt gezählt seien.

Neue Allianzen und Fristen für die Regierungsbildung

Zusätzlich zu den Diskussionen über arabische Partner zeigten Medienberichte, dass Eisenkots Verbündeter Avigdor Liberman sich erstmals offen für ein Bündnis mit den beiden ultraorthodoxen Parteien zeigte. Liberman sei nun zu Kompromissen bei seiner Forderung bereit, auch Schüler ultraorthodoxer Religionsschulen zum Wehrdienst einzuziehen. Dies eröffnete eine neue Möglichkeit für eine Koalition, die traditionelle rote Linien überwindet.

Rechtlich hat Eisenkot zunächst 28 Tage Zeit, um die Regierung zu bilden. Eine Verlängerung um weitere 14 Tage ist möglich. Sollte er scheitern, kann Präsident Herzog einen anderen Politiker beauftragen. Ist keiner erfolgreich, sind Neuwahlen vorgesehen. Aufgrund wiederholter Pattsituationen gab es in Israel zwischen 2019 und 2022 bereits fünf Wahlen. Eisenkot wäre, falls er die Regierung bildet, der erste Ministerpräsident Israels aus der Gemeinschaft der Mizrachim, dessen Wurzeln im Nahen Osten und Nordafrika liegen.