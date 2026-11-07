Gadi Eisenkot erhält Regierungsauftrag nach israelischer Wahl

Präsident Herzog beauftragt Ex-Armeechef Gadi Eisenkot mit der Regierungsbildung in Israel. Die Likud-Partei verlor die Mehrheit in der Knesset.

Der israelische Staatspräsident Jizchak Herzog wird den Oppositionspolitiker Gadi Eisenkot am Sonntag offiziell mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragen. Die Entsendung eines entsprechenden Berichts bestätigte das Büro von Herzog am Samstagabend. Dieser Schritt markiert das Ende der Ära von Benjamin Netanjahu als Regierungschef und leitet eine neue Phase in der israelischen Politik ein. Die Parlamentswahl vom 27. Oktober hatte ein Patt erzeugt, bei dem die bisherige Mehrheitskoalition ihre Stabilität verlor.

Ablauf der Regierungsformation in Israel

Gadi Eisenkot steht nun vor der Aufgabe, innerhalb von 28 Tagen eine stabile Mehrheit in der Knesset zu finden. Sollte dieser Zeitrahmen nicht ausreichen, kann die Frist einmalig um weitere 14 Tage verlängert werden. Diese Frist beginnt mit der Zeremonie in Jerusalem, die am Sonntagnachmittag stattfinden wird. In dem Parlament sind insgesamt 120 Abgeordnete vertreten. Um eine Regierung bilden zu können, benötigt ein Parteienblock mindestens 61 Mandate. Die Wahl hatte gezeigt, dass kein Block von vornherein die klare Mehrheit besitzt, was komplexe Verhandlungen erforderlich macht.

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Positionen der politischen Akteure

Präsident Herzog begründete die Entscheidung mit den Ergebnissen der Konsultationen im neuen Parlament. Fraktionen mit 67 von 120 Abgeordneten hatten Gadi Eisenkot den Auftrag zur Regierungsbildung empfohlen. Im Gegensatz dazu erhielt Benjamin Netanjahus Likud-Partei nur 46 Empfehlungen. Netanjahu, dessen Partei als stärkste einzelne Kraft aus der Wahl hervorgegangen war, rief am Samstag zur Bildung einer Regierung der nationalen Einheit auf. In einer Videobotschaft schlug er vor, dass seine rechtskonservative Likud-Partei zusammen mit den ultraorthodoxen und rechtsextremen Parteien seiner früheren Koalition eine breite Mehrheit bilden soll. Er nannte jedoch keinen konkreten Kandidaten für das Amt des Premierministers.

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Ablehnung und Reaktionen der Opposition

Gadi Eisenkot reagierte scharf auf den Vorschlag von Netanjahu und bezeichnete dessen Rede als billige PR-Masche. Der ehemalige Oberbefehlshaber der Armee kritisierte, dass Netanjahu erst über Einheit spreche, wenn seine Amtszeit abzulaufen drohe. Eisenkot warf Netanjahu vor, die israelische Gesellschaft gespalten und Zwietracht gesät zu haben. Zudem betonte er, dass der ehemalige Premierminister keine Vereinbarungen mit politischen Partnern eingehalten habe. Sollte die Likud-Partei an einer breiten Koalition interessiert sein, müsse sie sich öffentlich von ihren Bündnissen mit extremistischen Parteien lösen und den Beitritt unter Führung von Gadi Eisenkot vorbereiten.

Rolle der arabischen Parteien und zukünftige Schritte

Ein zentrales Thema der kommenden Verhandlungen ist die Zusammenarbeit mit arabischen Parteien. Benjamin Netanjahu warnte davor, eine Regierung zu unterstützen, die auf die Stimmen arabischer Fraktionen angewiesen ist. Er behauptete, eine solche Allianz würde Israel von innen heraus zerstören. Jussuf Dschabarin, Spitzenkandidat eines Bündnisses aus drei arabischen Parteien, hingegen betonte am Tag nach der Wahl die Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit Gadi Eisenkot. Er forderte, Rassismus und Diskriminierung abzuschaffen, um echte jüdisch-arabische Kooperation zu ermöglichen. Während die Zusammenarbeit mit der Vereinigten Liste von vielen jüdischen Parteien abgelehnt wird, schloss Eisenkot diese Option bisher nicht aus. Medienberichten zufolge gibt es zudem Gespräche mit Avigdor Liberman, der Kompromisse bei der Einberufung ultraorthodoxer Schüler zum Wehrdienst in Betracht zieht.