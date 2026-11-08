Gadi Eisenkot erhält Regierungsauftrag für Israel

Präsident Herzog beauftragt den Likud-Rivalen Gadi Eisenkot mit der Regierungsbildung. Die zähen Verhandlungen beginnen nach der Wahl am 27. Oktober im zerfaserten Parlament.

Präsident Yitzhak Herzog wird Gadi Eisenkot am Sonntag mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragen. Das Präsidialamt bestätigte diese Entscheidung am Samstagabend. Eisenkot gilt als der schärfste Rivale des amtierenden Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu und stellt eine ernsthafte Herausforderung für die derzeitige Führungsmannschaft Israel s dar.

Die parlamentarische Pattsituation nach der Wahl

Die Präsidentschaftsentscheidung resultiert direkt aus der Wahlniederlage vom 27. Oktober. Weder Gadi Eisenkot noch Benjamin Netanyahu verfügten nach dem Stimmzyklus über eine klare Mehrheit für eine Regierungsübernahme. Benjamin Netanyahu bleibt der am längsten amtierende Regierungschef des Landes, doch seine politische Position schwächt sich kontinuierlich. Sein politischer Block Likud verlor die absolute Mehrheit, bleibt jedoch die größte Einzelfraktion im neuen Parlament.

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Die Zahlen verdeutlichen die komplexe Lage im Knesset-Parlament. Der Likud-Block erzielt insgesamt 53 Sitze. Diese Zahl liegt acht Mandate unter der für eine stabile Koalitionsregierung notwendigen Mehrheit von sechzig Sitzen. Gadi Eisenkots Partei Yashar positioniert sich als zweitstärkste Einzelkraft mit 21 Mandaten. Das breitere Bündnis aus vier jüdisch geführten Parteien des Mitte-Links- bis Rechtsspektrums, das Eisenkot anführt, kommt insgesamt auf 48 Mandate.

Ein historisches Ergebnis erzielten zudem die Parteien der arabischen Minderheit in Israel. Sie gewannen 19 Sitze, was eine Rekordzahl darstellt. Diese Entwicklung zwingt alle politischen Akteure zu strategischen Neuausrichtungen. Die hohe Zahl arabischer Abgeordneter verändert die Dynamik für die kommende Legislaturperiode grundlegend und erhöht den Druck auf die etablierten Parteien.

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Strategische Dilemmata und Ablehnung von Allianzen

Gadi Eisenkot befindet sich in einer strategisch schwierigen Position. Er hat ein formelles Bündnis mit den arabischen Parteien abgelehnt. Eine Zusammenarbeit mit diesen Fraktionen hätte ihm statistisch eine Mehrheit im Parlament sichert. Die arabischen Parteiführer hatten ihn dennoch für den ersten Versuch der Regierungsbildung nominiert. Sie verschafften ihm dadurch die meisten Empfehlungen zur Regierungsbildung.

Der Grund für die Empfehlung liegt in der politischen Empörung. Die arabischen Führer reagieren damit auf die als rassistisch empfundene Politik von Benjamin Netanyahu und seinen rechtsextremen Koalitionspartnern. Diese Haltung schafft ein Paradoxon: Eisenkot erhält Unterstützung, wird diese Unterstützung aber politisch nutzen wollen. Analysten halten es für unwahrscheinlich, dass eine der drei theoretischen Optionen realisiert wird.

Theoretisch könnte Gadi Eisenkot den Versuch unternehmen, eine Minderheitsregierung zu bilden. Diese Strategie würde die stille Duldung oder aktive Unterstützung der arabischen Parteien erfordern. Eine andere Option wäre die Eingehung einer Koalition mit ultraorthodoxen Parteien. Diese Allianz hatte er in der Vergangenheit konsequent gemieden. Beide Szenarien gelten als politisch riskant und komplex.

Eine weitere theoretische Möglichkeit wäre die Bildung einer Regierung der nationalen Einheit. Dies würde eine Kooperation mit seinem politischen Erzfeind Benjamin Netanyahu erfordern. Diese Option widerspricht jedoch direkt den bisherigen Aussagen von Gadi Eisenkot. Er hat wiederholt betont, dass er nicht unter der Führung von Benjamin Netanyahu arbeiten wird.

Verlauf der Verhandlungen und historische Bedeutung

Die folgenden Wochen werden von zähen und langwierigen Verhandlungen geprägt sein. Gadi Eisenkot hat exakt 28 Tage Zeit für den ersten Versuch der Regierungsformation. Das Gesetz sieht eine optionale Verlängerung um weitere 14 Tage vor. Sollte keiner der Kandidaten innerhalb dieses Zeitraums Erfolg haben, ist das Scheitern des Prozesses wahrscheinlich.

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Das gesamte Verfahren ist auf eine Dauer von rund 100 Tagen befristet. Sollte Gadi Eisenkot in seinem Unterfangen scheitern, kann ein anderer Kandidat versuchen, eine Regierung zu bilden. Das Parlament kann dann einen weiteren Bewerber benennen. Dieser Mechanismus wiederholt sich, bis das Fristende erreicht ist. Das Endergebnis einer kompletten Blockade wären automatisch Neuwahlen.

Gadi Eisenkot, 66 Jahre alt, trägt als Sohn marokkanischer Einwanderer eine besondere historische Bedeutung in sich. Er wäre der erste Ministerpräsident Israels aus der Gemeinschaft der Mizrachim. Diese Bevölkerungsgruppe umfasst Juden mit Wurzeln im Nahen Osten und Nordafrika. Sein Aufstieg markiert einen potenziellen gesellschaftlichen Wandel in der israelischen Politik.

Seine politische Karriere begann erst 2022, nachdem er als ehemaliger Militärchef in die Zivilpolitik wechselte. Er gehörte kurzzeitig dem Kriegskabinett von Benjamin Netanyahu an. Dies geschah nach dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober 2023. Anschließend kehrte er in die Opposition zurück und kritisierte die Führung öffentlich scharf.

Seine Kritik konzentrierte sich auf die Führung des Militäreinsatzes im Gazastreifen. Zudem kritisierte er die zunehmende Gewalt israelischer Siedler gegen Palästinenser. Diese Gewalt hat die Beziehungen Israels zu westlichen Staaten belastet. Er lehnt zudem die rechtsextremen Koalitionspartner Itamar Ben-Gvir und Bezalel Smotrich entschieden ab. Seine öffentliche Wahrnehmung ist zudem mit dem persönlichen Schicksal seiner Familie verbunden. Ein Sohn und zwei Neffen wurden bei Kämpfen im Gazastreifen getötet.