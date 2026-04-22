Gaberl vor dem Aus: Skigebiet steht zum Verkauf

Das Skigebiet Gaberl in der Steiermark könnte im kommenden Winter schließen, wenn sich kein Investor findet. Steigende Kosten und sinkende Skifahrerzahlen setzen dem Traditionsgebiet zu.

Das traditionsreiche Skigebiet Gaberl in der Steiermark steht vor einer ungewissen Zukunft. Steigende Betriebskosten, gepaart mit einem Rückgang der Skifahrer zahlen, haben das Skigebiet an den Rand des Ausstoßens gebracht.

Wie am Mittwoch bekannt wurde, soll das Areal verkauft werden, da der wirtschaftliche Druck für den Betreiber unerträglich geworden ist. Geschäftsführer Thomas Gauss äußerte in einer Pressemitteilung seine tiefe Besorgnis über den möglichen Verlust dieses etablierten Skigebiets, betonte aber gleichzeitig, dass der Betrieb in seiner jetzigen Form nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Die Hauptursachen für die prekäre Situation liegen laut Gauss in der anhaltenden Inflation und den drastisch gestiegenen Kosten für Energie, Diesel und Personal.

Diese Kostensteigerungen konnten nicht durch die Einnahmen ausgeglichen werden, die seit der Corona-Pandemie deutlich zurückgegangen sind. Die Zahl der Skifahrer ist merklich gesunken, was die finanzielle Lage des Skigebiets zusätzlich verschärft hat. Sollte sich bis zum Beginn der nächsten Wintersaison kein Investor finden, der bereit ist, in das Skigebiet zu investieren, droht das endgültige Aus für den Skibetrieb.

Dies hätte nicht nur den Verlust eines beliebten Wintersportortes zur Folge, sondern auch den Abbau und Verkauf der bestehenden Anlagen, darunter zwei Schlepplifte, eine Pistenraupe und die Beschneiungsanlage. Die Betreiberfamilie des Gaberlhauses und des Sportgasthofs Lipp ist von dem Verkauf nicht betroffen und plant, ihr Angebot auf andere Winteraktivitäten auszuweiten. Die Situation des Skigebiets Gaberl ist exemplarisch für die Herausforderungen, mit denen viele kleinere und mittelgroße Skigebiete in den Alpen konfrontiert sind.

Der Klimawandel, die steigenden Energiekosten und veränderte Freizeitgewohnheiten stellen die Betreiber vor immense Probleme. Die Investitionen, die notwendig sind, um die Anlagen auf dem neuesten Stand zu halten, die Beschneiung zu verbessern und die Infrastruktur zu modernisieren, sind oft enorm. Gleichzeitig ist es schwierig, die Preise für Skipässe und andere Leistungen so zu gestalten, dass sie einerseits die Kosten decken und andererseits für die Skifahrer attraktiv bleiben.

Der Rückgang der Skifahrerzahlen, der durch die Corona-Pandemie noch verstärkt wurde, erschwert die Situation zusätzlich. Viele Menschen haben während der Pandemie andere Freizeitaktivitäten entdeckt oder bevorzugen nun Urlaubsziele, die näher am Wohnort liegen. Um das Skigebiet Gaberl vor dem Aus zu bewahren, ist es daher unerlässlich, einen Investor zu finden, der bereit ist, langfristig in das Areal zu investieren und neue Konzepte zu entwickeln.

Denkbar wären beispielsweise die Erweiterung des Angebots um andere Winteraktivitäten, die Schaffung von attraktiven Familienangeboten oder die Entwicklung eines nachhaltigen Tourismuskonzepts. Die Betreiberfamilie des Gaberlhauses und des Sportgasthofs Lipp verfolgt bereits einen ähnlichen Ansatz, indem sie verstärkt auf Winterwanderer, Schneeschuhwanderer, Rodler und Langläufer setzt. Die Loipe zum Alten Almhaus und ein Seillift für Anfänger sollen weiterhin bestehen bleiben, um auch Nicht-Skifahrern ein attraktives Angebot zu bieten.

Die Zukunft des Skigebiets Gaberl hängt nun von der Suche nach einem geeigneten Investor ab. Sollte sich kein Käufer finden, wird der Skibetrieb im kommenden Winter eingestellt und die Anlagen abgebaut. Dies wäre ein großer Verlust für die Region und für alle Skifahrer, die das Gaberl als einen gemütlichen und familienfreundlichen Skihang schätzen. Die Betreiberfamilie hofft jedoch, dass sich noch eine Lösung finden lässt und dass das Skigebiet auch in Zukunft ein beliebter Treffpunkt für Wintersportler und Naturliebhaber bleibt.

Die Entscheidung, das Skigebiet zum Verkauf anzubieten, ist dem Betreiber nicht leicht gefallen. Sie ist jedoch die logische Konsequenz der wirtschaftlichen Realität. Die steigenden Kosten und die sinkenden Einnahmen machen den Betrieb in seiner jetzigen Form nicht mehr tragfähig. Es ist daher wichtig, dass sich ein Investor findet, der bereit ist, in das Skigebiet zu investieren und neue Perspektiven zu entwickeln.

Die Region und die Gemeinde stehen bereit, den Prozess zu unterstützen und einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten. Die Erhaltung des Gaberlhauses und des Sportgasthofs Lipp als Zentren für Winteraktivitäten ist dabei ein wichtiger Aspekt. Auch die bestehenden Wanderwege und die Loipe zum Alten Almhaus sollen weiterhin gepflegt und genutzt werden, um das Angebot für Wanderer und Langläufer zu erweitern.

Die Hoffnung besteht darauf, dass das Gaberl auch in Zukunft ein attraktives Ziel für alle Naturfreunde und Wintersportler bleibt, auch wenn der Skibetrieb in seiner traditionellen Form möglicherweise nicht mehr aufrechterhalten werden kann





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