Gabalier-Haus in Velden: Neues Tourismuskonzept könnte Abriss verhindern

Für das umstrittene Gebäude am Seecorso 52 in Velden liegt ein Abrissbescheid vor. Ein neues touristisches Nutzungskonzept soll das Haus mit der Wohnung von Andreas Gabalier noch retten. Die Entscheidung hängt von der rechtlichen Prüfung ab.

Die Zukunft des sogenannten Gabalier-Haus es am Seecorso 52 in Velden am Wörthersee bleibt weiterhin ungewiss. Für das luxuriöse Gebäude, das im Jahr 2016 von dem Unternehmer und ehemaligen ÖVP-Baureferenten Wolfgang Schmalzl errichtet wurde, liegt bereits ein rechtskräftiger Abrissbescheid der Bezirkshauptmannschaft Villach vor.

Dieser Bescheid wurde aufgrund von Nutzungskonflikten erlassen, da das Objekt ursprünglich mit einer touristischen Widmung geplant, jedoch später in Eigentumswohnungen umgewandelt wurde. Eine dieser Wohnungen erwarb der bekannte Volksmusikstar Andreas Gabalier im Jahr 2019 für 2,5 Millionen Euro. Trotz des Abrissbescheids ist eine Rettung des Gebäudes nicht vollständig ausgeschlossen, allerdings nur unter der Bedingung, dass ein neues, tragfähiges touristisches Nutzungskonzept vorgelegt wird.

Dieses Konzept wurde bereits von der Prodinger Tourismusberatungs GmbH in Zusammenarbeit mit dem Erbauer Schmalzl und den betroffenen Eigentümern erarbeitet und liegt nun der Gemeinde Velden zur Prüfung vor. Die neue Bürgermeisterin von Velden, Margit Heissenberger von der SPÖ, steht vor einer schwierigen Entscheidung. Sie betont, dass aus Sicht der Gemeinde grundsätzlich ein öffentliches Interesse daran bestehe, sensible Lagen am See geordnet, standortverträglich und rechtlich einwandfrei touristisch zu nutzen.

Allerdings könne derzeit noch nicht beurteilt werden, ob das vorgelegte Tourismuskonzept im konkreten Fall tatsächlich tragbar sei. Eine gründliche rechtliche und inhaltliche Prüfung sei daher unerlässlich. Der Abrissbescheid habe bereits einen erheblichen Imageschaden für die gesamte Region verursacht, wie Thomas Reisenzahn, Geschäftsführer der Prodinger Tourismusberatungs GmbH, in der Kleinen Zeitung betont. Er zeigt sich jedoch überzeugt von dem neuen Konzept und hofft auf eine positive Entscheidung.

Die Situation wird zusätzlich dadurch verkompliziert, dass die Marina Village Schmalzl GmbH, die das Gebäude betrieb, bereits im März Insolvenz anmelden musste, nachdem drei andere Wohnungseigentümer Klage eingereicht hatten. Der Betrieb wurde daraufhin geschlossen. Die Auseinandersetzung um das Gabalier-Haus hat weit über die Grenzen Kärntens hinaus für Aufsehen gesorgt. Der Fall wirft grundsätzliche Fragen zur Vereinbarkeit von privatem Wohnungseigentum und touristischer Nutzung in beliebten Urlaubsregionen auf.

Während einige Eigentümer auf ihr Recht auf private Nutzung pochen, sehen andere in einer touristischen Widmung die einzige Chance, das Gebäude zu erhalten und wirtschaftlich zu betreiben. Die Entscheidung der Gemeinde Velden wird daher nicht nur über das Schicksal dieses einen Gebäudes entscheiden, sondern könnte auch als Präzedenzfall für ähnliche Konflikte in der Region dienen. Der Ausgang ist offen: Sollte das Tourismuskonzept nicht genehmigt werden, müsste der Abriss vollzogen werden, was für alle Beteiligten einen erheblichen Verlust bedeuten würde.

Die Eigentümer, darunter auch Andreas Gabalier, dürfen das Gebäude derzeit nicht betreten, und die Zukunft der Immobilie am Seecorso 52 bleibt spannend





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