G7-Gipfel in Évian: Macron begrüßt Staatschefs mit persönlicher Musikauswahl - Merz hört 'Lieblingsmensch'

Beim G7-Gipfel in Évian überraschte Gastgeber Emmanuel Macron die Teilnehmer mit individuell ausgewählten Songs zur Begrüßung. Bundeskanzler Friedrich Merz bekam 'Lieblingsmensch' von Namika, während für Donald Trump 'Love Is A Long Road' von Tom Petty gespielt wurde. Die Aktion sorgte in den sozialen Medien für Diskussionen über Humor und Diplomatie.

Beim G7-Gipfel im französischen Évian sorgte die musikalische Begrüßung der Staats- und Regierungschefs für heitere Überraschungen. Gastgeber Emmanuel Macron hatte für jeden Ankommenden einen individuell ausgewählten Song parat, der auf den Social-Media-Kanälen des Élysée-Palasts live mitgeschnitten wurde.

Besonders der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz und seine Frau Charlotte wurden mit dem Lied 'Lieblingsmensch' der Sängerin Namika empfangen. Die Textzeilen 'Hallo Lieblingsmensch, ein Riesenkompliment, dafür, dass Du mich so gut kennst' untermalten die herzliche Begrüßung durch das französische Präsidentenpaar. In den sozialen Medien entbrannte daraufhin eine Diskussion darüber, ob dies ein Zeichen tiefer deutsch-französischer Freundschaft sei oder ob hier mit einem Augenzwinkern auf die besondere Beziehung zwischen den beiden Ländern angespielt werde.

Auch für die anderen Teilnehmer hatte die französische Regierung passende Musikstücke ausgewählt. Der britische Premierminister Keir Starmer und seine Frau Victoria wurden mit einer klassischen Version des James-Bond-Titelsongs 'The World Is Not Enough' empfangen - eine Hommage an die britische Popkultur. Für US-Präsident Donald Trump wählten die Franzosen den Song 'Love Is A Long Road' des in Florida geborenen Tom Petty.

Der Songtext mit Zeilen wie 'It was hard to give up / Some things are hard to let go / Some things are never enough' ließ manche Beobachter schmunzeln, da er als Anspielung auf Trumps oft kontroverse Politik interpretiert werden konnte. Die japanische Premierministerin Sanae Takaichi hörte 'Arigato' von Nxnja Beats, während Brasiliens Präsident Lula da Silva mit 'Sorte Grande' von Ivete Sangalo begrüßt wurde.

Der Emir von Katar, Tamim bin Hamad Al Thani, bekam 'Dreamers' von Fahad Al Kubaisi zu hören. Für die Europäische Union wurde die Europahymne 'Ode an die Freude' in einer Version von The CNK eingespielt. Die Liederauswahl war nicht nur ein Ausdruck von Gastfreundschaft, sondern auch ein cleverer Schachzug der französischen Diplomatie. Indem Macron auf die musikalischen Vorlieben und kulturellen Besonderheiten der Gäste einging, schuf er eine lockere Atmosphäre, die den informellen Austausch zwischen den Staatschefs fördern sollte.

Die Reaktionen in den sozialen Medien waren gemischt: Während viele Nutzer die Geste als erfrischend und humorvoll lobten, sahen andere darin eine unnötige Ablenkung von den ernsten Themen des Gipfels, wie etwa der Ukraine-Krise oder der Klimapolitik. Dennoch einigten sich die Kommentatoren darauf, dass die musikalische Begrüßung ein Zeichen der Kreativität und des guten Willens war, das den Gipfelauftakt auflockerte. Besonders die Wahl des Songs für Trump sorgte für zahlreiche Memes und Diskussionen über die versteckten Botschaften der Liedtexte.

Der G7-Gipfel in Évian steht unter dem Motto 'Gemeinsam für eine friedliche und nachhaltige Zukunft'. Neben den musikalischen Untertönen sind vor allem die politischen Gespräche zu aktuellen globalen Herausforderungen von Bedeutung. Die Staats- und Regierungschefs tauschten sich über Wirtschaftsfragen, Sicherheitspolitik und den Kampf gegen den Klimawandel aus. Die ungewöhnliche Begrüßungsaktion zeigte jedoch, dass auch symbolische Gesten die zwischenmenschliche Ebene der Diplomatie stärken können.

Insgesamt wurde die musikalische Einlage als gelungener Auftakt bewertet, der die Medienberichterstattung über den Gipfel bereicherte und die Aufmerksamkeit auf die kulturelle Vielfalt der Teilnehmerländer lenkte. Ob dies zu konkreten Ergebnissen führt, bleibt abzuwarten, doch die Bilder der lächelnden Staatsspitzen bei ihren individuellen Einlauf-Songs bleiben im Gedächtnis haften





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