Fusion zwischen Estée Lauder und Puig gescheitert - Börse reagiert positiv

Das Unternehmen Estée Lauder und Puig kündigten die Beendigung des Fusionverfahrens bekannt. Der geplante Zusammenschluss hätte einen schweren Luxuskosmetik-Riesen mit einem wertschwellenden Markenportfolio geschaffen.

Die Fusion zwischen Luxuskosmetik -Riesen Estée Lauder und Puig ist von Tisch. Der US-Kosmetikkonzern Estée Lauder und sein spanischer Rivale Puig schließen sich nicht zusammen. Der Zusammenschluss hätte einen schweren Luxuskosmetik -Riesen mit einem wertschwellenden Portfolio von Marken wie Tom Ford, Carolina Herrera, Rabanne und Clinique geschaffen.

Die Börse reagierte positiv auf die Entwicklung, nachdem Aktien von Estée Lauder rund zwölf Prozent zulegten nachbörslich. An den Finanzmärkten zeigte sich Nik Modi von RBC Capital Markets erleichtert, da das Integrationsrisiko eines Zusammenschlusses den Aktienkurs anderswo über längere Zeit belastet hätte. Es gab jedoch Bedenken, dass sich die Nachfrage nach Kosmetikartikeln nach der Pandemie-Jahre-Bombe wieder abkühlt. Die Branche ist zudem von einer Konsolidierungswelle geprägt.

L'Oreal hatte die Kosmetiksparte des Gucci-Eigentümers Kering übernommen, vor kurzem, für 4,7 Milliarden Dollar. Am Donnerstag verkündeten Estée Lauder und Puig die Beendigung der Fusiongespräche





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