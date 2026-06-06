Fünfjähriges Mädchen stürzt aus elftem Stock - Hecken retten Leben

Ein fünf Jahre altes Mädchen ist in Polen aus dem elften Stock eines Hochhauses gestürzt. Durch Hecken wurde der Sturz abgemildert, sodass das Kind überlebte. Die Mutter wurde festgenommen und angeklagt.

In der polnischen Stadt Wloclawek ereignete sich am Freitag ein dramatischer Unfall: ein fünfjähriges Mädchen stürzte aus dem elften Stock eines Hochhaus es rund 20 Meter in die Tiefe.

Zunächst schwebte das Kind in Lebensgefahr, konnte jedoch von Rettungskräften wiederbelebt werden. Glück im Unglück: Hecken vor dem Gebäude federten den Sturz ab und retteten dem Mädchen so das Leben. Die elfte Etage ist das oberste Stockwerk des Hauses. Wie Medien berichten, wurde die Mutter Wiktoria D. (21) festgenommen.

Als sich die Tragödie ereignete, war sie mit ihrer Tochter allein in der Wohnung und habe geschlafen, erklärte die Staatsanwaltschaft. Die Polizei führte bei der jungen Mutter einen Alkoholtest durch. Das Ergebnis: 0,001 Promille - ein kaum messbarer Wert. Dennoch wird sie angeklagt, weil sie das Leben ihres Kindes gefährdet haben soll.

Ihr droht eine Freiheitsstrafe zwischen drei Monaten und fünf Jahren. Das Mädchen wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in Bydgoszcz geflogen, rund 90 Kilometer entfernt. Dort kümmern sich die Ärzte um die Kleine. Ihr Zustand sei nach wie vor ernst.

Sie habe eine Kopfverletzung erlitten. Der Vorfall ereignete sich in einer Wohnsiedlung in Wloclawek, einer Stadt mit rund 101.000 Einwohnern etwa 140 Kilometer nordwestlich von Warschau. Die Polizei untersucht weiterhin die genauen Umstände des Unfalls. Dieses schockierende Ereignis wirft Fragen zur Kindersicherheit in Hochhäusern und zur Aufsichtspflicht von Eltern auf.

Experten betonen die Wichtigkeit von Sicherheitsvorkehrungen an Fenstern und Balkonen, insbesondere in Mehrfamilienhäusern. Der Fall zeigt, wie schnell eine kurze Unachtsamkeit zu einer Katastrophe führen kann. Gleichzeitig wird diskutiert, ob die Strafverfolgung bei solchen tragischen Vorfällen angemessen ist oder ob präventive Maßnahmen mehr im Vordergrund stehen sollten. Die社区 und Behörden reagierten mit Bestürzung auf den Vorfall.

In sozialen Medien wurde über Schuld und Verantwortung debattiert. Gleichzeitig gab es zahlreiche Genesungswünsche für das verletzte Kind. Der Zwischenfall unterstreicht die Notwendigkeit, Familien in schwierigen Lebenslagen besser zu unterstützen, um solche Unfälle zu verhindern. Weitere Untersuchungen sollen klären, wie es zu dem Sturz kommen konnte und ob zusätzliche Sicherungsmaßnahmen am Gebäude vorhanden waren.

Die Mutter befindet sich in Untersuchungshaft und muss sich vor Gericht verantworten. Das Schicksal des kleinen Mädchens bleibt ungewiss, während die Ärzte alles tun, um ihre Genesung zu fördern. Dieser Vorfall ist eine traurige Erinnerung daran, wie verwundbar Kinder sein können und wie wichtig es ist, ihre Umgebung sicher zu gestalten





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