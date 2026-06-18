Fünf heimische Aktien mit hohem Kurspotenzial: Experten nennen Kaufempfehlungen

Analysten von Barclays, Berenberg und Wiener Privatbank benennen fünf österreichische Aktien mit erheblichem Aufwärtspotenzial. Darunter die Erste Group, Wienerberger, Lenzing und Mayr-Melnhof. Einzelne Titel sehen Kursgewinne von bis zu 38 Prozent, während ein Papier nach einer Hochstufung kurzfristig noch drei Prozent Luft nach oben hat.

Fünf heimische Aktien werden von Experten aktuell als attraktive Kaufgelegenheiten eingestuft. Eine dieser Aktien erhielt kürzlich in Europa eine besondere Auszeichnung, was ihre Sichtbarkeit weiter erhöht.

Darüber hinaus spricht ein Analyst von einem möglichen Kursgewinn von bis zu 170 Prozent. Die folgende Analyse basiert auf aktuellen Einschätzungen von Finanzinstituten wie Barclays, Berenberg und Wiener Privatbank und bezieht sich auf konkrete Wertpapiere mit ihren jeweiligen Kurszielen, Prognosen und Empfehlungen. Die Erste Group Bank AG (ISIN: AT0000652011) wird von Barclays mit Kursziel 123 Euro bewertet. Der aktuelle Kurs liegt bei 115 Euro, was ein Aufwärtspotenzial von sieben Prozent bedeutet.

Die Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn je Aktie von 10,54 Euro und eine Dividende von 4,30 Euro. Das durchschnittliche Kursziel aller gelisteten Analysten beläuft sich auf 116,8 Euro. Die Empfehlungen verteilen sich auf 13 Kauf, neun Halten und zwei Verkaufen. Barclays betont die branchenführenden Renditen und das Wachstum in Mittel- und Osteuropa.

Die Kapitalallokation in Polen wird als möglicher Katalysator gesehen. Die Wienerberger AG (ISIN: AT0000831706) wird von Nicolas Kneip (Wiener Privatbank) mit Kursziel 32,5 Euro eingestuft. Der aktuelle Kurs beträgt 23,44 Euro, was ein Aufwärtspotenzial von 38,7 Prozent bedeutet. Zwar fiel das erste Quartal etwas schwächer aus und die EBITDA-Marge enttäuschte, dennoch erwartet der Analyst für 2026 einen Gewinn je Aktie von 1,97 Euro und eine Dividende von 0,95 Euro.

Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 29,72 Euro. Von zehn bei Bloomberg gelisteten Analysten empfehlen sechs zum Kauf, zwei zum Halten und zwei zum Verkaufen. Die Lenzing AG (ISIN: AT0000644505) wurde von Berenberg von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Das Kursziel wurde von 24 auf 29,5 Euro erhöht.

Der aktuelle Kurs liegt bei 28,7 Euro, was ein verbleibendes Potenzial von drei Prozent bedeutet. Berenberg geht davon aus, dass die EBITDA-Schätzungen für 2026 zu niedrig sind, da sich die Preise für holzbasierte Fasern erholen. Für 2026 wird nur noch ein Verlust je Aktie von 0,57 Euro erwartet (zuvor -2,61 Euro). In den Folgejahren 2027 und 2028 werden weitere Verluste von 1,08 bzw. 0,64 Euro prognostiziert.

Dividenden werden in den nächsten drei Jahren nicht erwartet. Von fünf Analysten empfiehlt nur einer zum Kauf, drei zum Halten und einer zum Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 24,5 Euro, was ein Abwärtspotenzial von 14,6 Prozent bedeutet. Die Mayr-Melnhof Karton AG (ISIN: AT0000785555) wird von Berenberg weiter mit "Outperform" und Kursziel 19,0 Euro bewertet.

Der aktuelle Kurs beträgt 15 Euro, was ein Aufwärtspotenzial von 26,7 Prozent bedeutet. Nach Abschluss des Übernahmeangebots der B&C Holding ist der Streubesitz weiter gesunken, was die Liquidität der Aktie zusätzlich reduziert





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