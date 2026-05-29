Fünf Angeklagte für 'Hunts' verurteilt

Die fünf Angeklagten, drei junge Männer und eine junge Frau, wurden für ihre Beteiligung an 'Hunts' verurteilt. Diese sind Gruppen, die unter dem Deckmantel der Jagd auf Pädophile oder vermeintliche Pädophile Fake-Profile auf Dating-Plattformen anlegen und Treffen an abgelegenen Orten ausmachen.

Die fünf Angeklagten, drei junge Männer und eine junge Frau, wurden für ihre Beteiligung an ' Hunts ' verurteilt. Diese sind Gruppen, die unter dem Deckmantel der Jagd auf Pädophile oder vermeintliche Pädophile Fake-Profile auf Dating-Plattformen anlegen und Treffen an abgelegenen Orten ausmachen.

Die Opfer werden dann von mehreren maskierten Tätern massiv misshandelt und erniedrigt. Die Taten werden gefilmt und die Videos anschließend in internen Gruppen und auf einschlägigen Foren hochgeladen. Die Angeklagten entschuldigten sich bei den Opfern und berichteten zum Teil von bereits geleisteten Entschädigungszahlungen. Zum Gros der Vorwürfe zeigten sie sich geständig. Die Urteile sind jedoch nicht rechtskräftig





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Hunts Pädophilie Dating-Plattformen Misshandlung Erniedrigung

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