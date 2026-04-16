Fukuyama: Trump am Ende seiner Kräfte, Ungarn-Wahl ein Wendepunkt für Rechtspopulisten

Der renommierte Politologe Francis Fukuyama analysiert die prekäre Lage von US-Präsident Donald Trump, prophezeit eine Niederlage der Republikaner bei den Zwischenwahlen und sieht in Viktor Orbáns jüngster Wahlschlappe ein mögliches Signal für eine Trendwende bei Rechtspopulisten in Europa. Er fordert eine Neuausrichtung des liberalen Denkens.

Der international renommierte Politik wissenschaftler Francis Fukuyama äußert sich in einem aufschlussreichen Interview zu den aktuellen politischen Entwicklungen und wirft einen kritischen Blick auf die Amtszeit von US-Präsident Donald Trump . Fukuyama ist der Ansicht, dass Trump grundlegende politische Normen missachtet und ihm ein kohärentes Konzept für eine globale Ordnung fehlt. Diese Einschätzung, die er bereits Ende 2025 in Wien äußerte, scheint sich angesichts jüngster Ereignisse zu verfestigen.

Trotz scheinbar offensiver Aktionen wie der Entführung Venezuelas Präsident Nicolas Maduro, der Drohung mit der Annexion Grönlands und dem Beginn eines Krieges gegen den Iran, ist Fukuyama überzeugt, dass Trumps Stern im Sinken begriffen ist. Er argumentiert, dass die Militäraktionen zwar kurzfristig Unterstützung mobilisiert hätten, doch nach dem Iran-Krieg und angesichts steigender Benzinpreise sei seine Popularität merklich zurückgegangen. Historisch niedrige Zustimmungswerte für einen Präsidenten in seiner zweiten Amtszeit untermauern diese These. Der Verlust seines vermeintlich wichtigsten europäischen Verbündeten, Viktor Orbán, in Ungarn, wird als ein weiteres Indiz für eine tiefgreifende Wende in Trumps politischem Schicksal gewertet.

Fukuyama diagnostiziert bei Trump auch eine geistige Abnutzung, die durch frühe Erfolge getrübt worden sei und ihn glauben lasse, er könne alles tun. Die Veröffentlichung eines KI-generierten Bildes, das ihn als Jesus Christus darstellt, wird als ein Beispiel für dieses überzogene Selbstverständnis angeführt. Viele Beobachter hätten sich an Ausreden für Trump gewöhnt und den Blick für seine eigentliche Natur verloren. Selbst konservative Kreise erkennen laut Fukuyama zunehmend, dass Trumps Politik die USA an einen gefährlichen Punkt führt. Diese Entwicklungen schaden ihm auch bei seiner Kernwählerschaft. Während die hartgesottenen MAGA-Anhänger treu bleiben, sind es laut Fukuyama gerade die hispanischen und unabhängigen Wähler, die sich von ihm abwenden und zornig sind. Dies eröffnet den US-Demokraten eine reelle Chance, bei den anstehenden Zwischenwahlen im November nicht nur das Repräsentantenhaus, sondern auch den Senat zu gewinnen.

Trotz seiner offensichtlichen Schwäche sieht Fukuyama in Trump jedoch keine geringere Gefahr, da er sich in einer verzweifelten Lage befinde und nicht wisse, wie er aus dem von ihm im Iran geschaffenen Chaos herauskommen könne. Der Wunsch, den Iran-Krieg zu beenden, sei seit drei Wochen präsent, und neue Verhandlungen stünden bevor. Eine Ausstiegsrampe für Trump könnte in der Rückkehr zum Status quo ante liegen, bei der der Iran die Straße von Hormus öffnet und die USA ihre Bombardierungen einstellen. Trump sei jedoch zunächst nicht bereit gewesen, dies zu akzeptieren, und habe auf die Beseitigung des iranischen Atomprogramms und die Verpflichtung zur Einstellung der Unterstützung für Stellvertreterkräfte im Nahen Osten gedrängt. Fukuyama bezweifelt, dass die USA derzeit in der Lage sind, dies zu erreichen, da der Iran eine größere Leidensbereitschaft gezeigt habe. Die Verschärfung der globalen Wirtschaftskrise und steigende Inflation könnten sich auf den US-Aktienmarkt auswirken und die Zwischenwahlen beeinflussen.

Eine Seeblockade des Irans, die dessen Einnahmequellen abschneiden könnte, wird als eine von wenigen verbleibenden Optionen genannt. Die Verhandlungsbereitschaft des Irans, die Urananreicherung für 20 Jahre auszusetzen, wird mit dem Atomabkommen unter Barack Obama verglichen, das Trump als den schlechtesten Deal aller Zeiten bezeichnet hatte. Fukuyama schließt nicht aus, dass Trump am Ende etwas Ähnliches akzeptieren könnte. Die Rhetorik Trumps, die Zivilisation im Iran auslöschen zu wollen, wird von Fukuyama nicht als strategische „Madman-Theorie“ verstanden, sondern als Ausdruck eines wahnhaften Zustands. Trump nutze extreme Rhetorik und sei unsensibel für die Bedeutung globaler Normen.

Seit dem Zweiten Weltkrieg sei die Sprache der Auslöschung einer ganzen Zivilisation vermieden worden, gerade weil die Folgen bekannt sind. Trump kümmere dies jedoch nicht. Die Frage, warum sich niemand aus der Republikanischen Partei gegen Trump stelle, sei berechtigt. Fukuyama ist jedoch zuversichtlich, dass mit der näher rückenden Wahl und dem drohenden Desaster für die Republikaner das Schweigen gebrochen werde. Sollten die Republikaner im Repräsentantenhaus 40 Sitze verlieren, würden viele erkennen, dass Donald Trump eine Belastung darstellt und sich so weit wie möglich von ihm distanzieren müssen.

Die Niederlage Viktor Orbáns in Ungarn wird als potenzieller Wendepunkt für Rechtspopulisten in ganz Europa betrachtet, der eine Neuausrichtung des Liberalismus erfordere.





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