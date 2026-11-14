Führerschein-Umtausch bis 2033: Neue Regeln und Fristen in Österreich

Inkrafttreten der 23. Führerscheingesetz-Novelle. Alte rosa Papiere müssen bis 2033 getauscht werden. Neuerungen bei Prüfungsfristen, Gültigkeit und Betrugsstrafen.

Alle Inhaber alter rosa Papierausweise oder älterer Scheckkarten in Österreich sind ab sofort betroffen, da diese bis zum 19. Jänner 2033 zwingend umgetauscht werden müssen. Dieser verbindliche Termin gilt für jeden Führerschein, der vor dem 19. Jänner 2013 ausgestellt wurde. Die Lenkberechtigung selbst erlischt nicht durch das Dokument, solange die persönlichen Daten und das Foto eindeutig lesbar sind.

Umtauschfrist und Dokumentengültigkeit

Der Umtauschfristplan in Österreich ist nicht nach Geburtsjahrgängen gestaffelt, was bedeutet, dass kein automatischer Druck entsteht, sofort zur Behörde zu gehen. Die alten Dokumente bleiben bis zum genannten Stichtag voll gültig, sofern sie nicht durch Beschädigung unleserlich geworden sind. Fahrer können den Wechsel zum aktuellen EU-Scheckkartenformat auch schon heute freiwillig vollziehen. Ein frühes Handeln empfiehlt sich lediglich, wenn das Foto nicht mehr der aktuellen Identität entspricht oder das Papier physisch beschädigt ist.

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Neue Prüfungsregeln und Betrugsstrafen

Am 1. September 2026 ist die 23. Führerscheingesetz-Novelle in Kraft getreten und hat wesentliche Änderungen im Ablauf der Führerscheinprüfungen bewirkt. Wer bei der Theorie- oder Praxisprüfung durchfällt, darf sich nun bereits nach zwölf Wartezeit statt der bisherigen vierzehn Tage wieder zur Prüfung anmelden. Diese Verkürzung der Wartezeit gilt nicht für die Klasse AM, bei der die alte Regelung weiterhin Bestand hat. Der Gesetzgeber hat hier die Wartezeiten für den Wiederantritt deutlich reduziert, um Lernenden schneller eine Korrekturmöglichkeit zu bieten.

Gleichzeitig wurden die Strafen bei Prüfungsbetrug deutlich verschärft. Personen, die bei der theoretischen Prüfung beim Schummeln erwischt werden, müssen künftig insgesamt achtzehn Monate warten, bevor sie einen neuen Antritt beantragen können. Zuvor betrug die Sperrfrist lediglich neun Monate. Auch diejenigen, die technischen Betrug organisieren oder durchführen, machen sich strafbar. Diese harten Maßnahmen sollen die Integrität der Führerscheinprüfungen schützen und sicherstellen, dass nur geprüfte Fahrer am Straßenverkehr teilnehmen.

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Erleichterungen beim Verlust und bei Gültigkeitsdauern

Bei Verlust oder Diebstahl des Führerscheins gibt es nun eine Erleichterung für betroffene Fahrer. Mit einer entsprechenden behördlichen Bestätigung darf man künftig acht Wochen statt der vorherigen vier Wochen weiterfahren. Diese Regelung gilt für alle Klassen, erhöht aber die administrative Belastung für die Behörden. Parallel dazu wurden die Gültigkeitsdauern für bestimmte Fahrzeugklassen angepasst. Für Lkw- und Busführerscheine der Klassen C und D entfällt ab dem 60. Lebensjahr die bisherige zweijährige Befristung. Stattdessen gilt wieder die reguläre Gültigkeitsdauer von fünf Jahren.

Auch internationale Dokumente wurden angepasst. Der internationale Führerschein nach dem Wiener Übereinkommen ist künftig für drei Jahre statt für ein Jahr gültig. Für Staaten, die noch älteren Abkommen unterliegen, bleibt die Gültigkeit jedoch bei einem Jahr bestehen. Diese Unterschiede ergeben sich aus den jeweiligen bilateralen Vereinbarungen und können bei der Planung von Reisen ins Ausland berücksichtigt werden müssen.

Zukünftige EU-Regelungen und digitale Lösungen

Weitere Änderungen sind bereits auf EU-Ebene geplant und werden die Führerscheinlandschaft in den kommenden Jahren weiter verändern. Ab dem 26. November 2027 soll es möglich sein, bestimmte alternativ angetriebene Fahrzeuge mit einem Gewicht bis zu 4.250 Kilometern mit dem B-Führerschein zu führen. Diese Ausweitung gilt jedoch nicht pauschal für alle Elektroautos, sondern nur unter spezifischen Voraussetzungen. Eine zusätzliche Möglichkeit für begleitetes Fahren ab 17 Jahren soll ab dem 1. November 2028 eingeführt werden. Österreich hat mit dem Modell L17 bereits ein eigenes Konzept dafür implementiert.

Bis Ende des Jahres 2030 soll außerdem ein einheitlicher digitaler EU-Führerschein verfügbar sein. Dieses Dokument soll auf dem Smartphone abrufbar und in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union anerkannt werden. Der klassische Führerschein im Kartenformat bleibt dabei weiterhin als physisches Dokument möglich. Die digitale Lösung zielt darauf ab, den Nachweis der Lenkberechtigung im Alltag zu vereinfachen und grenzüberschreitende Kontrollen zu erleichtern.