Führerschein abgegeben: Frau nach zweifachen Autounfällen

Eine 63-jährige Frau aus dem Bezirk Tennengau musste am Mittwochabend ihren Führerschein abgeben, nachdem sie in zwei separaten Verkehrsunfällen erwischt worden war. Die Frau hatte gegen 17.30 Uhr einen Parkschaden verursacht und zuvor 1,98 Promille Alkohol getankt.

Eine 63-jährige Frau aus Tennengau musste am Mittwochabend ihren Führerschein abgeben, nachdem sie in zwei separaten Verkehr sunfällen erwischt worden war. Die Frau hatte gegen 17.30 Uhr einen Parkschaden verursacht und zuvor 1,98 Promille Alkohol getankt.

Kurze Zeit später wurde sie wieder am Steuer erwischt, obwohl ihr das Lenken eines Fahrzeugs untersagt war. Sie fuhr weiterhin mit ihrem Auto in Oberalm, wo sie gegen 20 Uhr erneut erwischt wurde. Ein erneuter Test ergab 2,26 Promille Alkohol. Die Frau wurde erneut daran gehindert, weiterzufahren, und wurde angezeigt.

Gleichzeitig wurde in Salzburg ein 55-jähriger Mann erwischt, der 1,22 Promille Alkohol im Blut hatte. Der Mann hatte keinen Führerschein mehr, da er bereits wegen Alkoholfahrens bestraft worden war. Auch er durfte nicht weiterfahren und wurde angezeigt. Die Polizei hat in beiden Fällen die Weiterfahrt untersagt und die Fahrzeuge beschlagnahmt





krone_at / 🏆 12. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Führerschein Autounfall Alkoholfahren Verkehrsunfall Polizei

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Norwegens Kronprinz in Sorge um lungenkranke Frau Mette-MaritOSLO. Der norwegische Kronprinz Haakon hat sich besorgt über den Gesundheitszustand seiner an einer unheilbaren Lungenkrankheit leidenden Ehefrau Mette-Marit geäußert.

Read more »

Lkw und Pkw kollidierten auf der A1 bei St. FlorianST. FLORIAN. Einsatzkräfte retteten am Dienstagnachmittag eine verletzte Frau und eine Katze aus einem schwer beschädigten Pkw.

Read more »

Alexia Putellas verabschiedet: 'Ein Vermächtnis, eine Ikone, eine Kapitänin'Die ehemalige Barcelona-Stürmerin Alexia Putellas verabschiedet sich emotional von ihrem Klub. Sie bedankt sich für die Unterstützung und betont, dass ihr Weg als Fußballerin nur ein Kapitel ist, das zu Ende geht.

Read more »

Kurioser Vorfall an US-Tankstelle: Hund verletzt Frau mit SchrottflinteIn Nebraska hat ein Hund offenbar eine geladene Schrotflinte ausgelöst und dabei eine Frau verletzt. Der Zwischenfall ereignete sich an einer Tankstelle in Scottsbluff.

Read more »