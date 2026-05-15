Fußgängerin in Dornbirn von Bus erfasst und verletzt

Eine 30-jährige Frau wurde am Mittwochnachmittag von einem abbiegenden Stadtbus angefahren und erlitt dabei schwere Verletzungen. Glücklicherweise schritten geistesgegenwartige Passanten sofort ein und retteten die Frau.

Eine 30-jährige Frau wurde am Mittwochnachmittag gegen 15.35 Uhr im Bereich des Dornbirn er Busbahnhof s von einem abbiegenden Stadtbus angefahren. Sie geriet in weiterer Folge unter das Fahrzeug und erlitt dabei schwere Verletzungen.

Zum Glück schritten geistesgegenwartige Passanten sofort ein. Der Vorfall ereignete sich, als eine Frau auf dem Zebrastreifen die Poststräße auf dem dortigen Schutzweg überqueren wollte. Dabei dürfte der 51-jährige Chauffeur des Busses die Frau übersehen haben, die sich bereits auf dem Zebrastreifen befand. Die Frau wurde vom Bus erfasst und unter das langsam rollende Fahrzeug gezogen.

Mehrere Zeugen, die den Unfall beobachteten, machten den Lenker durch laute Zurufe auf die dramatische Situation aufmerksam. Dieser stoppte den Bus daraufhin. Die Helfer zogen die Verletzte, die glücklicherweise nicht von den Rädern erfasst worden war, unter dem Fahrzeug hervor. Die 30-jährige Frau hat laut ersten Informationen Verletzungen unbestimmten Grades im Bereich der Beine erlitten. Ein bei beiden Beteiligten durchgeführter Alkomattest verlief negativ





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