Fußfesseln: Richter statt Polizei bei präventiver Überwachung

Die Bundesregierung diskutiert über den Einsatz von Fußfesseln zur präventiven Überwachung. Während die Frauenministerin den Fokus auf häusliche Gewalt legt, möchte der Innenminister auch islamistische Gefährder erfassen. Entscheidend ist die Frage, wer über die Anordnung entscheidet und wie die Rechte der Betroffenen geschützt werden können.

Wir brauchen einen Richter . Frauenministerin und Innenminister diskutieren über den Einsatz von Fußfessel n, wobei die Meinungen über die Anwendung und Zielgruppen auseinandergehen. Im Kern geht es um den Schutz von potenziellen Opfern und die präventive Überwachung von Gefährdern. Doch die Debatte wirft komplexe Fragen bezüglich Rechtsstaatlichkeit, Effektivität und möglicher Ausweitung auf verschiedene Tätergruppen auf.

\Die österreichische Bundesregierung, hier repräsentiert durch Innenminister Gerhard Karner, befindet sich in Verhandlungen über die neuen Regeln für den Einsatz von Fußfesseln. Während bereits 1200 Personen in Österreich im vergangenen Jahr eine Fußfessel als Teil ihrer Strafe im Hausarrest trugen, geht es nun um die präventive Anwendung. Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner plädiert für den Einsatz bei Hochrisiko-Gewalttätern im Kontext häuslicher Gewalt, insbesondere bei Vorliegen eines Betretungsverbotes. Innenminister Karner hingegen sieht auch die Notwendigkeit, islamistische Gefährder leichter mit elektronischen Fußfesseln auszustatten. Diese unterschiedlichen Ansätze verdeutlichen die Spannbreite der Diskussion und die Herausforderungen bei der Ausgestaltung eines solchen Instruments.\Die Erfahrungen aus Ländern wie Spanien, wo Fußfesseln zur Bekämpfung häuslicher Gewalt bereits etabliert sind, zeigen die potenziellen Vorteile: Frühzeitige Warnung der Opfer und somit die Möglichkeit, schwere Straftaten zu verhindern. Bevor die Regierung jedoch eine umfassende Regelung beschließt, müssen wichtige Fragen geklärt werden, insbesondere wer über die Anordnung einer präventiven Fußfessel entscheiden soll. Aus rechtsstaatlicher Sicht ist die Überwachung aufgrund eines bloßen Verdachts problematisch. Daher sollte die Entscheidung, so der Tenor, in die Hände von Richtern gelegt werden, um eine unabhängige Prüfung und Abwägung der Umstände zu gewährleisten. Die zeitliche Begrenzung der Fußfessel, die Möglichkeit von Rechtsmitteln und die Entfernung bei gutem Verhalten sind weitere wichtige Aspekte. Zudem ist die Frage der Zielgruppen von großer Bedeutung. Während die Einschränkung bei Beziehungstätern relativ klar ist, gestaltet sich die Situation bei islamistischen Gefährdern schwieriger. Das Innenministerium möchte deren Annäherung an Radikalisierungszentren unterbinden, was jedoch weitere Fragen aufwirft, etwa ob auch andere Orte oder Aktivitäten eingeschränkt werden sollten. Eine klare Regelung ist essenziell, um sicherzustellen, dass die präventive Fußfessel eine Ausnahme bleibt und nicht missbräuchlich eingesetzt wird. Im Falle ihrer Anwendung muss sichergestellt werden, dass nicht nur die Polizei, sondern auch die gefährdete Person sofort alarmiert wird, um schnelles Handeln zu ermöglichen





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