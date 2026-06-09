Fußball-WM in den USA: Rekordteilnehmerfeld, neue Rekorddistanzen und Rekordticketpreise

Die Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada wird mit einem Rekordteilnehmerfeld von 48 Mannschaften eröffnet. Die Rekorddistanzen zwischen den Austragungsorten sprengen alle bisherigen Maßstäbe, ebenso die Rekordticketpreise. Das Potenzial hinter der Gigantomanie lässt den Fußballweltverband (FIFA) träumen. Aus europäischer Sicht ist es ein Paradigmenwechsel.

Am Donnerstag startet mit der Fußball-WM in den USA , Mexiko und Kanada ein Turnier der Superlative. Das Teilnehmerfeld ist so groß wie bei keiner WM davor, zudem sprengen die Distanzen zwischen den Austragungsorten alle bisherigen Maßstäbe – und ebenso die Ticketpreise .

Das Potenzial hinter der Gigantomanie lässt den Fußballweltverband (FIFA) träumen. Aus europäischer Sicht ist es vielfach ein Paradigmenwechsel. Das beginnt bei den Ankickzeiten: Bis zu sechs Spiele pro Tag stehen auf dem Programm, insgesamt müssen 104 Spiele von 48 Teams untergebracht werden. Das Gewirr an Beginnzeiten ergibt sich auch daraus, dass die WM in vier verschiedenen Zeitzonen stattfindet.

Der früheste Start eines Spieltags ist um 18.00 Uhr MESZ, der späteste 6.00 Uhr Früh MESZ. Auf den europäischen Markt sind die Uhrzeiten nicht abgestimmt. Bei der WM 1994 in den USA war das noch anders – einige Spiele wurden zur Mittagszeit oder am frühen Nachmittag Ortszeit angesetzt, um europäische TV-Zeiten zu bedienen.

Das Finale Italien gegen Brasilien, das mit dem entscheidenden Elferfehlschuss des Italieners Roberto Baggio in die Geschichte einging, wurde um 12.30 Uhr Ortszeit angepfiffen, in Österreich war es da Abend. USA "ganz zentraler Wachstumsmarkt" Trotz der WM im eigenen Land sei Fußball in den Vereinigten Staaten 1994 nur eine Randsportart gewesen: "Damals hat man Fußball nicht zugetraut, bei der Phalanx der großen US-Sportarten auch nur anzuklopfen", sagt Christoph Breuer im Gespräch mit ORF.at.

Breuer ist Sportökonom und Sportsoziologe und lehrt an der Deutschen Sporthochschule Köln. Jetzt sei Fußball in den USA ein "völlig anderer Wirtschaftsfaktor" und zugleich sei der "US-Markt für die FIFA ein ganz zentraler Wachstumsmarkt", so Breuer. Doch wie konnte Fußball in den USA bedeutsam werden? Sportökonom Dominik Schreyer von der deutschen Otto Beisheim School of Management (WHU) verweist gegenüber ORF.at auf ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren.

"Hispanische sowie internationale Communitys haben als Multiplikatoren gewirkt", so Schreyer. Bei ihnen sei Fußball kulturell längst verankert gewesen. Auch Jugend- und Collegesport habe den Sport in die Breite gebracht. Und weil US-Profifußball aber auch europäischer Spitzenfußball in den USA medial sichtbarer wurden, sei er nicht mehr als "fremder" Sport wahrgenommen worden, sagt Schreyer.

Vor dem Start der Fußball-WM gibt es weiter Debatten über die USA als Austragungsort. ÖFB-Chef Josef Pröll erklärte, dass die Entscheidung für Nordamerika zu einer ganz anderen Zeit – vor dem teilweise brutalen Vorgehen der US-Einwanderungsbehörde ICE und dem Iran-Krieg – getroffen wurde. Mexiko und Kanada bringe enorme Fußballtradition mit ein, Kanada stehe für Wachstum, Multikulturalität und neue Märkte.

"Ökonomisch liegt der Schwerpunkt aber klar in den USA, wo auch die meisten Spiele ausgetragen werden", so Schreyer. Die ZIB Wissen geht den sportlichen, wirtschaftlichen, politischen und historischen Aspekten des Fußballs nach. Zu sehen am Dienstag um 20.15 Uhr in ORF2 und ORF ON. Und dort gibt es eine neue Breite, die der FIFA einen Markt eröffnet: "Es kommen drei Dinge zusammen: hohe Kaufkraft, große Stadien und ein hoch entwickelter Sport- und Medienmarkt", sagt Schreyer.

Eine WM bringe für Sponsoren in den USA "globale Reichweite", zudem können sie "ihre Marken direkt in einem großen, kaufkräftigen und medial stark erschlossenen Konsummarkt aktivieren", sagt der Sportökonom. Ein Umstand, der zur Strategie der FIFA passt: "Unter Präsident Gianni Infantino setzt sie stark darauf, möglichst viel Geld zu erwirtschaften", sagt Breuer zu ORF.at. Dass die FIFA damit reicher werde, sei nur ein Nebeneffekt – zentral gehe es darum, dass die FIFA mehr Geld an ihre Mitgliedsverbände ausbezahlen kann.

Infantino sichere sich damit den für seinen Machterhalt nötigen Zuspruch.

"Meilenstein in der Kommerzialisierung" Für derartige Zwecke mehr Geld lukrieren lässt sich auch mit hohen Ticketpreisen – insbesondere, weil die Stadien vergleichsweise groß sind und die Zahl der Spiele im Vergleich zu vorherigen WM-Turnieren deutlich zugenommen hat. Zudem facht die dynamische Preisgestaltung ("Dynamic Pricing"), die stark nachgefragte Spiele enorm teuer macht, das Preisniveau für den Spielbesuch an. In der Aufregung darüber rückte auch der "Weiterverkaufs-/Tauschmarktplatz" für WM-Tickets in den Fokus.

Damit hat die FIFA einen Zweitmarkt eingerichtet, also einen Ort, an dem Tickets noch einmal weiterverkauft werden können. Sportökonom Breuer spricht dabei von einem "Meilenstein in der Kommerzialisierung des internationalen Fußballs und der Weltmeisterschaften". Zwar gebe es auch günstige Tickets, nur sei der Anteil weit geringer als etwa bei den von Clubs betriebenen Ligazweitmärkten in Europa. Zudem liegen die Preise dort meist nicht stark über dem Ausgabepreis





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