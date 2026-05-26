Fußball-WM 2026 in den USA: Hohe Preise und schwierige Anreisen

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA könnte für Millionen von Fans zur großen Enttäuschung werden. Hohe Preise für Tickets, Shuttlebusse und Zugverbindungen, schwierige Anreisen zu den Spielstätten und eine schlechte Infrastruktur könnten das Turnier für Besucher zur Geduldsprobe machen.

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA könnte für Millionen von Fans zur großen Enttäuschung werden. Hohe Preise für Tickets, Shuttlebusse und Zugverbindungen, schwierige Anreisen zu den Spielstätten und eine schlechte Infrastruktur könnten das Turnier für Besucher zur Geduldsprobe machen.

Viele Städte in den USA verfügen nur über begrenzte Bahn- und Busnetze, was bei einer Großveranstaltung mit Millionen Besuchern deutlich sichtbar werden könnte. Die amerikanische Ingenieurvereinigung bewertet den öffentlichen Verkehr des Landes seit Jahren kritisch und warnt vor großen Problemen bei der Infrastruktur. Fans aus Europa oder Asien dürften überrascht sein, wie kompliziert Wege zum Stadion teilweise werden können. Wer aus Städten mit dichtem Bahn- und U-Bahn-Netz anreist, erwartet oft schnelle und günstige Verbindungen bis fast vor die Arena.

Genau das könnte bei der WM vielerorts fehlen. Besucher müssen deshalb deutlich mehr Zeit, höhere Nebenkosten und spontane Planänderungen einkalkulieren. Für viele könnte nicht das Spiel selbst zur größten Herausforderung werden, sondern der Weg dorthin. Die Verkehrssituation rund um das MetLife Stadium in New Jersey, wo auch das Finale stattfinden soll, sorgt bereits für Diskussionen.

Die Preise für Shuttlebusse und Zugverbindungen mussten bereits reduziert werden, aber die Anreise bleibt teuer. Für kurze Strecken zum Stadion werden teils hohe Beträge verlangt und auch wer mit dem Auto kommt, muss sich auf hohe Zusatzkosten einstellen. Parkplätze in Stadionnähe kosten teilweise mehrere hundert Dollar pro Spieltag. Dazu kommen steigende Ticketpreise.

Für einzelne Topspiele werden auf dem Markt bereits Summen von weit über 1.000 Dollar verlangt. Selbst Politiker in den USA zeigten sich zuletzt überrascht über die Preisentwicklung





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