Fußball-WM 2023: Argentinien als Titelverteidiger, Visa-Probleme für Iran und kuriose Kader-Bekanntgaben

Kurz vor dem Start der Fußball-WM in den USA: Argentinien strebt mit 17 Weltmeistern die Titelverteidigung an, der Iran kämpft noch um Visa und muss von Mexiko aus antreten, Algerien sorgt mit verspäteter Kaderbekanntgabe für Aufsehen und ein TV-Sender bietet 50.000 Dollar für einen Marathon-Zuschauer.

In zwölf Tagen beginnt die Fußball- Weltmeisterschaft in den USA. Der amtierende Weltmeister Argentinien , mit 17 Spielern aus dem Titelteam von 2022, präsentiert sich als Favorit.

Das Aufgebot rund um Superstar Lionel Messi und den exzentrischen Torhüter Emiliano Martinez ist jedoch von Verletzungssorgen geplagt, anders als die österreichische Nationalmannschaft unter Ralf Rangnick. Kurios: Algerien, dritter Gruppengegner Österreichs, gab seinen Kader erst spät offiziell bekannt, sodass Journalisten am Flughafen von Algier campierten, um die anreisenden Spieler zu beobachten. Ungewiss ist weiterhin die Teilnahme des Irans wegen fehlender US-Visa.

Das Team musste sein Trainingslager nach Mexiko verlegen und darf vor und nach den Spieltagen nicht in den USA übernachten, was die Vorbereitung enorm erschwert, insbesondere für die Partie in Seattle über 2000 Kilometer entfernt. Als besondere Aktion bietet der US-Sender Fox 50.000 Dollar für einen Fan, der alle 104 Spiele am Times Square in New York verfolgt - insgesamt 156 Stunden. Die Redaktion distanziert sich von Nutzerkommentaren und behält sich rechtliche Schritte vor





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