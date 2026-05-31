Fußball-Westligist Bischofshofen will nicht auf Regionalliga Nord verzichten und plant Spielbetrieb in der Steiermark

Der Fußballverein Bischofshofen aus der Westliga will die Entscheidung des Verbandes, dass er kommende Saison nicht in der Regionalliga Nord spielen darf, nicht einfach hinnehmen. Der Verein hat nun den Plan, in der Steiermark zu spielen. Dies ist jedoch nicht so einfach, da der Salzburger Fußballverband (SFV) den Beschluss gefasst hat, dass Bischofshofen keine geeignete Anlage gefunden hat, um in der Regionalliga Nord zu spielen. Der Verein hat nun eine neue Idee und möchte seine Heimspiele auf der Anlage des DSV Leoben in der Steiermark austragen. Die Steirer sollen bereit sein, ihren Platz den Pongauern gegen eine Miete zur Verfügung zu stellen. Der Verein hat nun Protest gegen die ursprüngliche Entscheidung des Verbandes eingelegt und wird den vorgesehenen Instanzenweg nutzen. Eine Entscheidung wird bis spätestens Dienstag getroffen.

Der Fußball verein Bischofshofen aus der Westliga will die Entscheidung des Verbandes, dass er kommende Saison nicht in der Regionalliga Nord spielen darf, nicht einfach hinnehmen.

Der Verein hat nun den Plan, in der Steiermark zu spielen. Dies ist jedoch nicht so einfach, da der Salzburger Fußballverband (SFV) den Beschluss gefasst hat, dass Bischofshofen keine geeignete Anlage gefunden hat, um in der Regionalliga Nord zu spielen. Der Verein hat nun eine neue Idee und möchte seine Heimspiele auf der Anlage des DSV Leoben in der Steiermark austragen. Die Steirer sollen bereit sein, ihren Platz den Pongauern gegen eine Miete zur Verfügung zu stellen.

Der Verein hat nun Protest gegen die ursprüngliche Entscheidung des Verbandes eingelegt und wird den vorgesehenen Instanzenweg nutzen. Eine Entscheidung wird bis spätestens Dienstag getroffen





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