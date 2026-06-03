Die Fußball-Nationalmannschaft der Demokratischen Republik Kongo ist vorerst von der Austragung eines WM-Testspiels gegen Chile in der kommenden Woche ausgeschlossen worden. Der Bürgermeister der spanischen Stadt La Linea de la Concepcion hat Bedenken wegen der Ausbreitung des Ebola-Virus in Zentralafrika als Grund angegeben.

Die Fußball - Nationalmannschaft der Demokratischen Republik Kongo ist vorerst von der Austragung eines WM-Testspiels gegen Chile in der kommenden Woche ausgeschlossen worden. Der Bürgermeister der spanischen Stadt La Linea de la Concepcion hat Bedenken wegen der Ausbreitung des Ebola-Virus in Zentralafrika als Grund angegeben.

Die Spieler des Nationalteams befinden sich jedoch bereits seit Tagen in der WM-Vorbereitung in Belgien und sind fast alle in europäischen Ligen unter Vertrag. Wie der Fußballverband der DR Kongo am Mittwoch bekannt gab, werden sämtliche Gesundheitsprotokolle eingehalten werden. Man ist in Gesprächen mit den spanischen Behörden und dem spanischen Fußballverband, um eine Lösung zu finden. Das Spiel gegen Chile könnte nun in einem anderen Stadion ausgetragen werden.

Der Teamchef Sebastien Desabre sagte, dass das Nationalteam die Entscheidung respektiert, die aufgrund der Angst vor Ebola getroffen wurde. Man redet jeden Tag mit der FIFA über Ebola. Die kongolesische Delegation soll am 11. Juni ins WM-Quartier nach Houston anreisen.

Bei der WM spielen die Afrikaner in der Gruppe gegen Portugal, Kolumbien und Usbekistan. Der Bürgermeister der spanischen Stadt La Linea de la Concepcion hat Bedenken wegen der Ausbreitung des Ebola-Virus in Zentralafrika als Grund angegeben. Die Spieler des Nationalteams befinden sich jedoch bereits seit Tagen in der WM-Vorbereitung in Belgien und sind fast alle in europäischen Ligen unter Vertrag. Wie der Fußballverband der DR Kongo am Mittwoch bekannt gab, werden sämtliche Gesundheitsprotokolle eingehalten werden.

Man ist in Gesprächen mit den spanischen Behörden und dem spanischen Fußballverband, um eine Lösung zu finden. Das Spiel gegen Chile könnte nun in einem anderen Stadion ausgetragen werden. Der Teamchef Sebastien Desabre sagte, dass das Nationalteam die Entscheidung respektiert, die aufgrund der Angst vor Ebola getroffen wurde. Man redet jeden Tag mit der FIFA über Ebola.

Die kongolesische Delegation soll am 11. Juni ins WM-Quartier nach Houston anreisen. Bei der WM spielen die Afrikaner in der Gruppe gegen Portugal, Kolumbien und Usbekistan





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