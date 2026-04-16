Fußball, eine Religion: Der älteste Fanclub Europas feiert seine Geschichte und Zukunft

Martin Reiser, Obmann des Klubs der Freunde des S.C. Rapid, erzählt die Geschichte des ältesten Fußball-Fanclubs Europas. Seit 1951 unterstützt der Verein die Jugendarbeit von Rapid Wien und hat über die Jahre Hunderttausende von Euro gesammelt. Die Mitglieder pflegen eine traditionelle Fan-Kultur und sichern die Zukunft des Vereins durch die Aufnahme von Kindern, noch bevor sie geboren sind.

In einem unscheinbaren Kellerlokal in Wien-Meidling schlägt das Herz des Fußballs. Hier ist der Klub der Freunde des S.C. Rapid daheim, der älteste Fußball-Fanclub Europas mit nachweisbarer Geschichte. Martin Reiser , 64 Jahre alt und Obmann des Vereins, verkörpert diese tiefe Verbundenheit. Als Hauslogistiker bei Rapid Wien und Obmann des Klubs hat er Jahrzehnte voller Erlebnisse hinter sich.

Schon beim Betreten des Lokal fällt die Hingabe auf: Ein Schrein mit einem Hans Krankl-Poster und Devotionalien, Wände tapeziert mit Mannschaftsbildern, Schals und Trikots. Es riecht nach Tradition und Fußballleidenschaft.

Reiser, gebürtiger Burgenländer, ist seit 1973, damals zwölf Jahre alt, mit dem Virus des SK Rapid infiziert. Von den 1980er-Jahren an war er bei fast jedem Spiel dabei, begleitete den Verein sogar in die Sowjetunion und die DDR, wo die Fans unter Stasi-Überwachung standen und Reisebeschränkungen unterworfen waren.

Schnell spricht der Obmann über die beeindruckende Summe, die sein Klub über die Jahre gesammelt hat: Rund 260.000 Euro wurden an Rapid gespendet, um die Jugendarbeit, die Akademie und nun auch die Frauen- und Mädchenmannschaften zu unterstützen. Diese Mittel stammen aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden und Weihnachtssammlungen. Jeder Cent ist dokumentiert, wie die alten Sitzungsniederschriften und Vereinszeitungen belegen.

Die erste Ausgabe des Vereinsblatts „Grünzeug“ erschien 1968, und auch heute noch wird es monatlich herausgebracht. Die wahren Schätze sind jedoch die Sitzungsbücher, in denen sich Größen wie Hans Krankl, Jürgen Macho und Andreas Herzog verewigt haben. Bei jedem Treffen des Klubs sind Gastspieler oder Funktionäre anwesend. Vereinsarbeit bedeutet Verwaltung, Sitzungen und Archivierung, eine Voraussetzung für Beständigkeit.

Reiser betont die Nachweisbarkeit der Vereinsgeschichte: Seit dem 22. November 1951 ist der Klub im Vereinsregister eingetragen und feiert im Herbst sein 75-jähriges Bestehen. Im Gegensatz zur kroatischen Torcida Split, die sich nie vollständig als Verein organisieren konnte, hat der Klub der Freunde die organisatorische Hürde gemeistert.

Die rund 230 Mitglieder des Klubs der Freunde des S.C. Rapid pflegen eine Distanz zu den Ultra-Gruppierungen. Pyrotechnik, Choreografien und lautstarke Gesänge sind ihnen fremd. Sie treten im Stadion nicht als geschlossene Gruppe auf, sondern sind über die Sektoren verteilt, Reiser selbst oft in einer Loge. Früher organisierte der Verein Tanzbälle, doch das Alter setzt Grenzen. Viele Mitglieder feiern mittlerweile 60 Jahre Zugehörigkeit.

Reiser sorgt selbst für Nachwuchs: Seine Enkel wurden am Tag ihrer Geburt eingeschrieben; das jüngste Mitglied ist erst sieben Jahre alt. Reiser, selbst Unternehmer und Leiter eines Logistikunternehmens, das auch Umzüge für Museen und Botschaften organisierte, ist dem Verein auch heute noch ehrenamtlich im Bereich Logistik verbunden. Als Pensionist fährt er persönlich Bälle, Hütchen und Trikots zum Trainingslager. Seine Reise mit dem Kleintransporter ins Trainingslager nach Benidorm dauerte vier Tage und umfasste über 2000 Kilometer. Reiser kennt die Preise für Luftfracht und Übergepäck, die ihm als zu teuer erscheinen





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