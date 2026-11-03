FSME-Impfung in Apotheken: Ministerrat plant Kompetenz-Erweiterung

Der Ministerrat will ab 2026 FSME-Impfungen in Apotheken ermöglichen, um sinkende Raten zu steigern. Ärzteverbände lehnen dies unter Berufung auf Sicherheitsbedenken entschieden ab.

Der Österreichische Ministerrat hat den Beschluss gefasst, die gesetzliche Basis für Impfungen in Apotheken zu schaffen. Die Grundsatzentscheidung hierfür wurde bereits im Februar 2026 von der Koalition getroffen, nun folgt die Umsetzung durch entsprechende Rechtsnormen. Ziel ist es, den Zugang zu medizinischen Schutzimpfungen zu erleichtern und die Durchimpfungsraten im Land signifikant zu erhöhen. Dies geschieht vor dem Hintergrund steigender Erkrankungszahlen bei durch Zecken übertragenen Krankheiten.

Rechtliche Grundlage und Zielsetzung

Die geplante Regelung sieht vor, dass Apotheken ab sofort oder sehr bald eine erweiterte Kompetenz erhalten, bestimmte Schutzimpfungen direkt an die Bevölkerung auszuführen. Besonders im Fokus steht dabei die FSME-Impfung, die als Kombinationsimpfung auch Schutz vor Tetanus bietet. Personen ab einem Alter von 14 Jahren sollen zunächst von diesem Angebot profitieren können. Die Einführung zielt darauf ab, Hürden für potenzielle Impflinge abzubauen und die Inanspruchnahme von Vorsorgeleistungen zu steigern.

Also read Grippewelle droht früher - jetzt startet Impfung

Steigende FSME-Fälle und sinkende Schutzquote

Der Österreichische Verband der Impfstoffhersteller hat Mitte Oktober davor gewarnt, dass Österreich zu den am stärksten von der Frühsommer-Meningoenzephalitis betroffenen Ländern in Europa zählt. Evaluierungen aus dem Jahr 2026 zeigen einen besorgniserregenden Trend: Die Durchimpfungsrate sinkt kontinuierlich. Viele Bürger führen die notwendigen und regelmäßigen Auffrischungsimpfungen nicht mehr durch, was dazu führt, dass die Anzahl der FSME-Erkrankungsfälle wieder ansteigt. Apotheken sollen als niedrigschwellige Anlaufstelle dienen, um besonders junge und gesunde Menschen zu erreichen, die selten zum Arzt gehen.

Ablehnung durch die medizinische Berufsvertretung

Gegen die Kompetenz-Erweiterung für Apotheken hatte sich die Österreichische Ärztekammer bereits mehrfach stark ausgesprochen. Johannes Steinhart, Präsident der Österreichischen Ärztekammer, betonte in einer öffentlichen Erklärung, dass Impfungen mehr seien als nur ein einfacher Stich. Er verwies darauf, dass zwölf Jahre harte Ausbildung in der Medizin nicht mit einem Wochenendkurs aufgewogen werden können. Nur Ärztinnen und Ärzte könnten die beste medizinische Beratung und Versorgung von Patientinnen und Patienten gewährleisten.

Advertisement

Diskussion um Patientensicherheit und Kompetenz

Die Debatte zeigt eine klare Trennung zwischen gesundheitspolitischen Zielen der Regierung und den Bedenken der medizinischen Fachwelt. Steinhart erklärte, dass die Patientensicherheit oberste Priorität haben müsse. Daher lehne die Ärztekammer das Impfen in Apotheken kategorisch ab. Die Sorge besteht darin, dass eine zu breite Verfügbarkeit ohne die umfassende ärztliche Untersuchung und Aufklärung zu Risiken für die Gesundheit führen könnte. Diese Position steht im direkten Kontrast zur Strategie der Regierung, die auf eine schnelle und einfache Verfügbarkeit der Impfstoffe setzt.

Ausblick auf die Implementierung

Nun bleibt abzuwarten, wie der Ministerrat den nächsten Schritt setzen wird. Die gesetzliche Basis soll schnellstmöglich nachgereicht werden, um die Impfkampagnen zu unterstützen. Es ist davon auszugehen, dass es in den kommenden Wochen und Monaten zu weiteren Diskussionen zwischen der Politik, den Apothekerverbänden und der Ärztekammer kommen wird. Die Umsetzung der neuen Regelungen wird maßgeblich darüber entscheiden, ob die steigenden FSME-Raten tatsächlich gebremst werden können oder ob die Sicherheitsbedenken der Ärzte zu weiteren Einschränkungen führen.