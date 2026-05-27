Frühere RAF-Terroristin Daniela Klette zu 13 Jahren Haft verurteilt

Das Oberlandesgericht Celle verurteilte die 66-jährige ehemalige RAF-Terroristin Daniela Klette wegen schwerer Raubüberfälle und Waffenbesitzes. Sie war 30 Jahre untergetaucht.

Das Oberlandesgericht Celle hat die frühere RAF-Terroristin Daniela Klette zu einer Freiheitsstrafe von 13 Jahren verurteilt. Die 66-jährige Angeklagte wurde des schweren Raubes, versuchten schweren Raubes, Verstößen gegen das Waffengesetz und der Körperverletzung für schuldig befunden.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Klette zwischen 1998 und 2016 gemeinsam mit ihren Komplizen Burkhard Garweg und Ernst-Volker Staub Geldtransporter und Supermärkte überfiel. Dabei erbeuteten sie über 2,7 Millionen Euro. Die Taten standen im Zusammenhang mit der Beschaffung von Geld für den Untergrund, nachdem die Rote Armee Fraktion (RAF) sich 1998 offiziell aufgelöst hatte.

Klette war eines der letzten aktiven Mitglieder der sogenannten dritten Generation der RAF, die nach der Auflösung der Organisation im Untergrund weiterlebte und sich durch Raubüberfälle finanzierte. Klette wurde am 27. Februar 2024 in einer Berliner Wohnung festgenommen, nachdem sie mehr als 30 Jahre untergetaucht war. Die Wohnung, die sie ohne Mietvertrag bewohnte, befand sich in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Kreuzberg.

Bei der Durchsuchung fanden die Ermittler mehrere Kriegswaffen, darunter eine Maschinenpistole und eine Panzerfaust, sowie etwa 1,3 Kilogramm Gold und rund 200.000 Euro Bargeld. Die Waffen waren teilweise schussbereit und mit Munition bestückt. Die Angeklagte lebte unter einer falschen Identität und hatte Kontakt zu linken Kreisen, die sie unterstützten. Ihre Festnahme gelang durch einen DNA-Abgleich und monatelange Observation.

Der Prozess vor dem Oberlandesgericht Celle dauerte mehrere Monate und war von hohen Sicherheitsvorkehrungen begleitet. Klette zeigte sich in Teilen geständig, bestritt jedoch die Beteiligung an einigen Überfällen. Das Gericht wertete ihre langjährige Flucht und die Nutzung mehrerer Identitäten als erschwerend. Die Verteidigung hatte auf eine mildere Strafe plädiert, da Klette zuletzt in einer Pflegeeinrichtung gearbeitet und keine weiteren Straftaten begangen habe.

Die Staatsanwaltschaft forderte eine Haftstrafe von 14 Jahren und neun Monaten. Neben der Haftstrafe ordnete das Gericht die Einziehung von Gold und Bargeld im Wert von rund 400.000 Euro an. Die Komplizen Garweg und Staub sind weiterhin flüchtig; ihre Fahndung läuft. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, Revision ist möglich.

Die Verurteilung von Daniela Klette markiert einen bedeutenden Erfolg der deutschen Justiz im Kampf gegen den Terrorismus der RAF und zeigt, dass auch Jahrzehnte nach den Taten eine Aufarbeitung möglich ist





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