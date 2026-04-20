Fronten verhärten sich: Pawel Durow stellt sich hinter Elon Musk im Streit mit Frankreich

Telegram-Gründer Pawel Durow solidarisiert sich mit Elon Musk und kritisiert die französische Justiz scharf. Im Fokus stehen Debatten um Meinungsfreiheit, KI-Regulierungen und die Verantwortung von Tech-Plattformen.

Pawel Durow , der visionäre Gründer des global agierenden Messengerdienstes Telegram , hat in einer bemerkenswerten Stellungnahme seine uneingeschränkte Solidarität mit dem Tech-Milliardär Elon Musk bekundet. In einem Beitrag, der am vergangenen Montag zeitgleich auf der Plattform X und über seinen Telegram -Kanal verbreitet wurde, übte Durow scharfe Kritik an den französischen Behörden.

Er warf dem Staat vor, strafrechtliche Ermittlungsverfahren als gezieltes Instrument einzusetzen, um die Meinungsfreiheit systematisch einzuschränken und unliebsame persönliche Äußerungen im digitalen Raum zu unterdrücken. Für Durow ist dieser Vorgang kein Einzelfall, sondern Teil einer breiteren, gefährlichen Tendenz, die er als Kampagne gegen die Freiheit im Internet bezeichnete. Er betonte ausdrücklich, dass er stolz darauf sei, gemeinsam mit Musk und anderen Akteuren gegen diesen vermeintlichen Angriff auf grundlegende demokratische Werte einzustehen. Im Zentrum der diplomatischen und juristischen Spannungen steht Elon Musk, der im Rahmen einer freiwilligen Anhörung zu verschiedenen Kritikpunkten an seinem Onlinedienst X befragt werden sollte. Die Vorwürfe wiegen schwer: Insbesondere die Funktionen des KI-Chatbots Grok stehen unter Beobachtung. Es besteht der Verdacht, dass durch den Einsatz dieser Technologie kinderpornografische und allgemein pornografische Darstellungen realer Personen erstellt werden können. Die französische Justiz sieht hierbei einen dringenden Klärungsbedarf hinsichtlich der Moderationsverantwortung des Plattformbetreibers. Während der genaue Ort und der spezifische Zeitrahmen der Anhörung im Unklaren blieben, ist der Tonfall zwischen den Beteiligten längst eskaliert. Bereits Mitte März hatte Musk sich in einer öffentlichen Entgleisung abfällig über die involvierten französischen Richter geäußert, was kurz darauf in einer Durchsuchung der Pariser Räumlichkeiten von X gipfelte. Der Konflikt gewinnt durch die Biografie von Pawel Durow eine besondere politische Brisanz. Der gebürtige Russe, der seit 2021 auch die französische Staatsbürgerschaft besitzt, wurde selbst im August 2024 von französischen Behörden festgenommen. Die Vorwürfe gegen ihn wogen schwer, da ihm mangelnde Kooperation bei der Bekämpfung illegaler Inhalte auf Telegram zur Last gelegt wurde. Seine nun erklärte Unterstützung für Musk ist als Frontalangriff auf die europäische Regulierungspolitik zu verstehen. Während Regierungen weltweit den Druck auf Plattformbetreiber erhöhen, um Straftaten und Desinformation einzudämmen, inszenieren sich Durow und Musk als Vorkämpfer für eine ungefilterte Freiheit. Dieser Disput markiert einen entscheidenden Wendepunkt in der Debatte darüber, wo die Verantwortung eines Plattformbetreibers endet und wo die staatliche Souveränität beginnt. Die technologische Entwicklung, insbesondere im Bereich der Künstlichen Intelligenz, verschärft diesen Konflikt kontinuierlich und stellt die Rechtssysteme vor kaum lösbare Herausforderungen, während gleichzeitig die Fronten zwischen den Tech-Giganten und der staatlichen Exekutive weiter verhärten





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