Schwerer Unfall an der L605: Kleintransporter prallt gegen Polizeiauto. Drei Beamte leicht verletzt. Polizei ermittelt nach ungeklärter Ursache.

Am Mittwochmittag ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall an der Landesstraße L605 im Bezirk Deutschlandsberg bei Pölfing-Brunn. Gegen 13:05 Uhr kollidierte ein Kleintransporter frontal mit einer gegenläufigen Polizeistreife. Der Zusammenstoß geschah, als der Lenker des Transporters versuchte, einen Traktor mit Anhänger zu überholen und dabei den entgegenkommenden Streifenwagen nicht sah. Dabei wurden drei Insassen des Polizeifahrzeugs leicht verletzt.

Unfallhergang und Beteiligte

Der 65-jährige Lenker des Kleintransporters befand sich auf der L605. Er versuchte auf einem nahezu geraden Straßenabschnitt, das Traktorgespann zu überholen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Streifenwagen aus noch ungeklärter Ursache. Der 47-jährige Polizist am Steuer des Streifenwagens merkte die Gefahr früh genug. Er konnte die Geschwindigkeit des Fahrzeugs deutlich reduzieren. Ein Ausweichen war jedoch nicht mehr möglich.

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Die Polizeistreife war unter der Führung der Wache Wies von Pölfing-Brunn in Richtung Gasselsdorf unterwegs. Die Beamten transportierten gerade eine festgenommene Frau. Das Ziel war das Polizeianhaltezentrum in Graz, wo die Frau eine Ersatzfreiheitsstrafe antreten sollte. Die Fahrt verlief routinemäßig, bis der unerwartete Zusammenstoß mit dem Kleintransporter die Fahrt abrupt beendete.

Verletzungen und medizinische Versorgung

Drei Personen im Polizeiauto erlitten bei der Kollision leichte Verletzungen. Trotz der Beschädigung des Fahrzeugs waren sie in der Lage, sich selbstständig aus dem Wagen zu befreien. Die drei Beamten wurden umgehend vor Ort versorgt. Anschließend brachte man sie ins Landeskrankenhaus Südweststeiermark in Deutschlandsberg zur weiteren Abklärung.

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Der 65-jährige Lenker des Kleintransporters blieb unverletzt. Er war in der Lage, den Unfallort eigenständig zu verlassen. Sein Gesundheitszustand galt als unbedenklich. Die Polizei führte am Unfallort sofort Atemalkoholtests bei beiden Lenkern durch. Bei dem 65-Jährigen sowie dem 47-jährigen Polizisten verliefen diese Tests negativ. Es bestand kein Verdacht auf Alkoholkonzept.

Schadensschäden und Ermittlungen

Beide Fahrzeuge wurden bei dem Frontalzusammenstoß teils erheblich beschädigt. Der Kleintransporter und der Streifenwagen wiesen massive Aufprallschäden auf. Die Polizei sicherte die Unfallstelle und dokumentierte den Schaden. Der überholte Traktorfahrer war in Richtung Pölfing-Brunn unterwegs. Er hatte die Unfallstelle bereits vor der Ankunft der Rettungskräfte verlassen.

Die Identität des Traktorfahrers ist der Polizei derzeit noch unbekannt. Er hat keinen direkten Kontakt mit den Betroffenen oder der Polizei aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft und die Polizei suchen nun nach weiteren Zeugen. Die Ermittlungen konzentrieren sich darauf, die genaue Ursache für das Übersehen des Streifenwagens zu klären. Die Polizei hofft auf Hinweise von Passanten oder anderen Verkehrsteilnehmern.