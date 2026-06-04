Fronleichnam: Sonne im Osten, Regen und Gewitter im Westen - Wetterlage bis zum Wochenende

Am Fronleichnam trifft eine Kaltfront aus dem Nordwesten Österreich und bringt heftige Regenfälle sowie Gewitter, während im Osten sonniges Wetter vorherrscht. Die Entwicklung bis zum Wochenende zeigt wechselhafte Bedingungen, wobei das Azorenhoch am Sonntag für höhere Temperaturen sorgt.

Im Osten Österreichs strahlt zurzeit die Sonne, während im Westen kräftige Regenfront en und Gewitter über das Land fegen. Am Donnerstag, dem Festtag Fronleichnam , erreicht eine Kaltfront, die von einem Tiefdruckgebiet über den Britischen Inseln stammt, den westlichen Teil des Landes.

Diese Front bringt intensive Niederschläge und vereinzelte Gewitter mit sich, zieht jedoch bereits am Freitagabend weiter nach Osten und Südosten und verliert dabei an Kraft. Der darauffolgende Samstag bleibt das Wetter wechselhaft, erneut mit Schauern und Gewittern, doch am Sonntag lässt ein Ausläufer des Azorenhochs erstmals höhere Temperaturen zu. Das Wetter am Sonntag startet trocken und sonnig, doch im Laufe des Nachmittags verdichten sich die Wolken von Westen her.

In Vorarlberg und im Tiroler Oberland kommt es dann zu Regen, der gelegentlich von Blitz und Donner begleitet wird. Der Regen breitet sich am Abend weiter nach Flachgau und Innviertel aus, während ein kräftiger Westwind die Schauer verstärkt. Die Temperaturen steigen von West nach Ost, wobei die Höchstwerte im Süden höher liegen als im Norden. Im Tagesverlauf bleibt es überwiegend bewölkt, wobei im südlichen Teil des Landes kräftiger Regen auftritt.

Trotz des durchgehenden Niederschlags zeigen sich zwischendurch immer wieder Sonnenstrahlen, die das Grau durchbrechen. Nördlich der Alpen ziehen am Nachmittag noch einige Schauer, die teils von Blitz und Donner begleitet werden. Die Wetterlage bleibt dabei dynamisch: während im Süden das Wetter von einer sonnigen Phase zu Niederschlägen umschwenkt, bleibt das Nordgebirge von häufigen Schauerwolken durchzogen. Ab Mittag zieht von Westen ein weiterer Wolkenband über das Land, das vor allem Oberösterreich mit leichten Schauern bedeckt.

Gegen Abend steigt die Gewitterneigung von Vorarlberg bis Salzburg deutlich an, wobei ein leichter Südwind die Temperaturen weiter nach oben treibt. Zusammengefasst bedeutet das: Außerhalb der alpinen Regionen bleibt das Wetter bis zum Wochenende weitgehend trocken und sonnig, vor allem im Osten. An der Nordseite der Alpen hingegen dominieren Regenschauer, die sich im Tagesverlauf nach Osten und Süden verlagern. Im zentralen Bergland können nachmittags noch kräftige Schauer und einzelne Gewitter auftreten, bevor sich das Wetter schließlich wieder beruhigt.

Der Westwind sorgt für ein lebhafteres Wettergeschehen, während die Temperaturen von West nach Ost kontinuierlich ansteigen. Diese Entwicklung lässt erwarten, dass das Wochenende von wechselhaftem Wetter geprägt ist, wobei sich die Sonne besonders im östlichen Teil des Landes durchsetzen wird





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