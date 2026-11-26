Kanzlerkandidat Friedrich Merz würdigte Heino auf der Gala der Mittelstands- und Wirtschaftsunion anlässlich des Deutschen Mittelstandspreises. Der Sänger sang "Teure Heimat".

Bei der Gala der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) zeigte sich Friedrich Merz als großer Fan der deutschen Musikszene. Der 87-jährige Sänger Heino erhielt anlässlich des 70-jährigen Bestehens der Organisation den Deutschen Mittelstandspreis für sein Lebenswerk. Im Rahmen dieser Ehrung sang Heino selbst das Lied " Teure Heimat" für die anwesenden Gäste und den Kanzler.

Heino singt auf der MIT Gala

Bevor er die Auszeichnung persönlich entgegennahm, griff Heino laut "Bunte" selbst zum Mikrofon. Mit seiner Darbietung des Liedes "Teure Heimat" schuf er eine emotionale Atmosphäre auf der Veranstaltung. Der heutige Regierungschef Friedrich Merz war von der Darbietung sichtlich beeindruckt und ließ keine Gelegenheit aus, den Sänger öffentlich zu loben. Merz würdigte Heino persönlich und nannte ihn eine "echte deutsche Legende".

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Merz erinnert sich an Kindheit in Brilon

Der Kanzlerkandidat blickte dabei auf seine eigene Vergangenheit zurück und verknüpfte diese mit der Karriere des Sängers. Als Heino im Jahr 1960 sein erstes großes Konzert in der Schützenhalle seines Geburtsorts Brilon gab, war Friedrich Merz gerade einmal fünf Jahre alt. Merz erklärte, dass Heino für ihn "eben schon immer da" gewesen sei. Diese Erinnerung unterstrich die tiefe Verbindung, die der 87-Jährige zur Musik von Heino fühlt.

Politische Einordnung durch den Kanzler

Mit einem Augenzwinkern fügte Friedrich Merz eine unerwartete politische Einordnung hinzu. Er bezeichnete Heino als "eigentlich den ersten Grünen in Deutschland". Diese Aussage begründete der 87-Jährige damit, dass der Sänger schon lange über Berge, Wiesen und Wälder gesungen habe, lange bevor die Partei der Grünen gegründet wurde. Diese humorvolle Deutung seiner Person sorgte für Begeisterung bei den anwesenden Gästen und unterstrich die persönliche Wertschätzung.

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Heino zu Kritik und Zukunft

Heino nahm die Auszeichnung sichtlich bewegt entgegen und bezeichnete die Worte des Kanzlers als "sehr hohe Ehre". Doch der Sänger hatte auch eine Lebensweisheit für die Zukunft parat: "Kritik muss man ertragen können". Er verweist darauf, dass er selbst seit mehr als 70 Jahren in der Kritik steht, weil er Volkslieder singt. Trotz dieser langjährigen Kritik denkt der Musiker noch lange nicht an einen Ruhestand. Solange Gott ihm seine Stimme so lässt, werde er noch lange singen.

Tournee bis 2027 und Seitenhieb

Die Pläne des Sängers sind weitreichend: Seine Tournee ist bereits bis November 2027 geplant. Dies zeigt, dass er weiterhin aktiv auf der Bühne steht und seine Karriere intensiv fortsetzt. Bei der Gelegenheit brachte Heino auch noch einen trockenen Seitenhieb auf die "Toten Hosen" unter. Über die Band aus seiner Heimatstadt Düsseldorf, die ihr letztes Album veröffentlicht hat, sagte er: "Wie der Name schon sagt: tote Hose. Es sind nicht gerade meine Freunde."