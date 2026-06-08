Friedensinitiative: Merz, Macron und Starmer formulieren fünf Bedingungen für gerechten Ukraine-Kriegsende

Deutschland, Frankreich, Großbritannien und die Ukraine haben eine gemeinsame Friedenserklärung veröffentlicht und fordern Putin zu sofortigen Waffenstillstandsverhandlungen auf. Die fünf Voraussetzungen umfassen die Anerkennung der Frontlinie, den Erhalt internationaler Grenzen, ukrainische Bündnisfreiheit, Sicherheitsgarantien und Entschädigungsfragen. Zudem wird weitere militärische Hilfe für Kiew zugesagt.

Bei einem Spitzentreffen in London haben sich der deutsche Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz , der französische Präsident Emmanuel Macron und der britische Premierminister Keir Starmer gemeinsam mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj für Friedensverhandlungen ausgesprochen und fünf zentrale Voraussetzungen für einen gerechten und dauerhaften Frieden formuliert.

In einer gemeinsamen Erklärung fordern sie den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu einem sofortigen und vollständigen Waffenstillstand auf und betonen, dass Verhandlungen über ein Ende des Krieges unter aktiver Beteiligung der USA und Europas stattfinden sollten. Als Grundlage für mögliche Gespräche soll die aktuelle Frontlinie dienen, gleichzeitig wird jedoch klargestellt, dass internationale Grenzen nicht durch Gewalt verändert werden dürfen.

Die Erklärung unterstreicht das Recht der Ukraine, ihre eigenen Sicherheitsvorkehrungen und Bündnisse frei zu wählen, und fordert robuste sowie rechtsverbindliche Sicherheitsgarantien für die Ukraine, die unter anderem den Einsatz einer multinationalen Truppe umfassen sollen. Zudem sollen russische Vermögenswerte weiterhin eingefroren bleiben, bis Russland seinen Angriffskrieg beendet und die Ukraine für die entstandenen Schäden entschädigt.

Die europäischen Staaten sicherten Selenskyj weitere militärische Unterstützung zu, deren Details auf den bevorstehenden Gipfeltreffen der G7, der NATO und der Koalition der Willigen erörtert werden sollen. Ein zentrales Anliegen ist dabei die Stärkung der Raketenabwehr und die Verfügbarkeit weiterreichender Waffen.

Zudem diskutierten die Staats- und Regierungschefs, wie die EU von der Kampferfahrung der Ukraine profitieren und die langfristige industrielle Zusammenarbeit ausgebaut werden kann, um die Verteidigungsfähigkeit Europas zu erhöhen. In einem Interview mit Sky News präsentierte Selenskyj seine Sicht auf mögliche Friedensgespräche. Er verwies auf wiederholte, aber nicht konsistente Signale aus Moskau und erklärte, Putin wolle den Krieg eigentlich gewinnen, erkenne aber inzwischen, dass seine Truppen die Initiative auf dem Schlachtfeld verloren hätten.

Der ukrainische Präsident betonte, dass alle Entscheidungen über den weiteren Kriegsverlauf allein von Putin abhingen. Unabhängig davon setze die Ukraine auf kontinuierliche Eigenanstrengungen und habe ihre Verteidigungsfähigkeit erheblich ausgebaut, insbesondere im Bereich der Drohnentechnologie. Selenskyj erklärte sich bereit zu bilateralen Gesprächen mit Putin, jedoch nicht in Moskau, Kiew oder Minsk. Jede Friedenslösung müsse sicherstellen, dass der Krieg nicht aufgrund dummen Handelns erneut ausbrechen könne.

Er verwies auf ein kürzliches Treffen mit dem russischen Oligarchen Roman Abramowitsch in Kiew, bei dem er eine Botschaft für Putin übermittelte, deren Vertraulichkeit jedoch nicht gewahrt blieb. Derzeit intensivieren beide Seiten ihre wechselseitigen Angriffe, während Vermittlungsbemühungen unter US-amerikanischer Führung ins Stocken geraten. Putin hatte zuletzt ein Gipfeltreffen mit Selenskyj abgelehnt, woraufhin dieser ihm vorwarf, den Krieg einfach nicht beenden zu wollen





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