Friedensgespräche in Abu Dhabi: Ukraine, Russland und USA ohne Europa

Am Dienstag und Mittwoch finden in Abu Dhabi direkte Verhandlungen zwischen Kiew, Moskau und Washington statt. Europa bleibt vom Verhandlungstisch ausgeschlossen, obwohl die EU eine aktive Rolle anstrebt. Die Gespräche markieren einen neuen Schritt im Ukraine-Konflikt.

Am Dienstag und Mittwoch treffen sich offizielle Vertreter Russland s, der Ukraine und der USA in Abu Dhabi zu direkten Friedensgesprächen, die von den Vereinigten Staaten vermittelt werden. Diese Begegnung stellt die erste direkte Konfrontation der Verhandlungsmannschaften dar, wobei die Europäische Union und ihre Mitgliedsstaaten zwar im Hintergrund intensiv koordinieren, aber nicht als direkte Teilnehmer am Verhandlungstisch sitzen werden.

Verhandlungsformat ohne europäische direkte Teilnahme

Das formale Format der Gespräche beschränkt sich streng auf ein Dreier-Konstellation aus Kiew, Moskau und Washington. Der Kreml-Sprecher Dmitri Peskow hat diese Struktur klar definiert und eine direkte Einbindung europäischer Delegationen in die Hauptverhandlungen ausgeschlossen. Peskow betonte, dass die Beratungen primär die Sicherheit Russlands, der Ukraine und der gesamten Region zum Thema haben werden, was bedeutet, dass europäische Interessen zwar kontextuell relevant, aber nicht direkt verhandelnd vertreten sind.

Also read Friedensgespräche in Abu Dhabi: Russland und Ukraine treffen sich mit den USA

Trotz der offiziellen Ausschluss aus dem Kernprozess plant die Europäische Union eine starke Präsenz. Frankreichs Außenminister Jean-Noël Barrot und die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen haben signalisiert, dass europäische Delegationen gut vertreten sein werden. Ursula von der Leyen bestätigte auf der Plattform X, dass die EU bei den Gesprächen präsent sein wird, während Washington angab, sich in einer unglaublich engen Koordination mit den europäischen Partnern zu befinden, um eine neue Sicherheitsarchitektur fest in den Prozess einzubinden.

Selenskyjs Warnung vor Jalta-II-Szenario und territorialen Verlusten

Ukrainischer Präsident Wolodymyr Selenskyj hat im Vorfeld der Verhandlungen in Abu Dhabi deutliche Warnungen ausgesprochen und vor einer neuen europäisch-russischen Sicherheitsarchitektur gewarnt, die er als sehr gefährlich für die EU einstufte. Er sprach vor einem sogenannten Jalta-II-Szenario aus, das an die Verhandlungen von 1945 in der Krimstadt Jalta erinnerte, wo Westmächte faktisch die sowjetische Einflusszone in Osteuropa akzeptierten. Selenskyj betonte, dass die Ukraine nicht von Russland geteilt werden wolle und kündigte an, dass das Land am Rande der Gespräche separate Koordinierungstreffen mit europäischen Partnern abhalten werde.

Advertisement

Auch der ukrainische Verhandlungsführer Rustem Umerow hat in Online-Kommentaren bestätigt, dass Kiew parallel zu den Hauptgesprächen eigene Abstimmungen mit den europäischen Verbündeten führen wird. Diese strategische Abkopplung zeigt, dass Kiew versucht, einen direkten Druck durch Moskau und Washington zu minimieren, indem es eine gesonderte Front mit den europäischen Staaten bildet, die jedoch nicht am offiziellen Tisch der USA-Russland-Ukraine-Verhandlungen sitzen.

Inhaltliche Schwerpunkte und Ausblick auf ein großes Abkommen

Zentrale Fragen der Verhandlungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten betreffen die Beendigung des Krieges, die Entwicklung von Sicherheitsvereinbarungen für die Zeit nach dem Konflikt und die Erreichung von Deeskalation. Präsident Selenskyj deutete an, dass der Krieg möglicherweise kurz vor einer Beilegung stehe und ein sehr großes Abkommen mit Russland bevorstehe, das nicht nur die Ukraine, sondern ganz Europa betreffen wird.

Bei diesen Gesprächen wird Kiew auf territoriale Verluste als Folge der Verhandlungen hingestimmt. Selenskyj warnte, dass am Ende die Ukraine eine etwas andere Form haben wird, was auf mögliche Grenzverschiebungen oder den Verzicht auf bestimmte Gebiete hindeutet. Die EU-Kommissionspräsidentin und Selenskyj haben ihre Positionen vor den Gesprächen abgestimmt, während die Europäer versuchen, durch Präsenz und separate Treffen einen aktiven Einfluss auf das Ergebnis zu nehmen, obwohl Russland die direkte Teilnahme kategorisch ablehnt.