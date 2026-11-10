Friedensgespräche in Abu Dhabi: Trumps Team verhandelt mit Russland und Ukraine

US-Unterhändler Kushner und Witkoff treffen am 10. November in Abu Dhabi auf Delegationen aus Kiew und Moskau. Es geht um Kriegsende und neue Sicherheitsarchitektur für Europa.

Jared Kushner trifft am 10. November in Abu Dhabi auf offizielle Vertreter Russland s und der Ukraine zu trilateralen Verhandlungen. Der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump ist Teil der US-Delegation, die gemeinsam mit dem US-Gesandten Steve Witkoff die Gespräche initiiert hat. Diese diplomatischen Bemühungen markieren das erste direkte Zusammenkommen der Konfliktparteien seit Februar des Vorjahres.

Neue Sicherheitsarchitektur für Europa

Die Verhandlungen in Abu Dhabi zielen nicht allein auf ein sofortiges Ende des Ukraine-Kriegs ab, sondern verfolgen ein umfassenderes strategisches Ziel. Jared Kushner betonte bei der Eröffnung der Gespräche, dass es darum gehe, eine neue Sicherheitsarchitektur für Europa zu etablieren. Dieser Rahmen soll dazu dienen, langfristige Stabilität zu gewährleisten und zukünftige Konflikte zu verhindern.

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Kushner erklärte, dass die Gespräche den Weg ebnen sollen, um sichere Beziehungen zwischen der Ukraine, Russland und den europäischen Nationen zu schaffen. Das übergeordnete Ziel besteht darin, einen neuen normativen Rahmen zu entwickeln, der Frieden über Jahrzehnte, wenn nicht sogar Jahrhunderte, sichern kann. Diese Vision einer nachhaltigen friedenssichernden Struktur prägt die Tonalität der laufenden Diplomatietreffen.

Positionen der Konfliktparteien und russische Strategie

Die russische Seite, angeführt vom Präsidentenberater Wladimir Medinski, sieht den Fokus der Gespräche klar auf der Gestaltung der Nachkriegsordnung. Eine Quelle aus der elfköpfigen russischen Delegation erklärte, dass die Ukraine-Regelung zwar entscheidend sei, aber dem Hauptziel der Schaffung einer unteilbaren Sicherheitsarchitektur für den gesamten Kontinent untergeordnet bleibe. Moskau möchte Mechanismen zur Abwehr zukünftiger Bedrohungen und zur Stärkung der regionalen Stabilität ausarbeiten.

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Während der Kreml weiterhin auf ein reines Dreierformat beharrt und separate Kommunikationskanäle mit europäischen Partnern erwähnt, steht die ukrainische Delegation unter großer Beobachtung. Die Ukraine wehrt sich seit mehr als viereinhalb Jahren mit westlicher Hilfe gegen den russischen Angriffskrieg. Bisherige Vermittlungsversuche der USA blieben jedoch ohne durchschlagenden Durchbruch, abgesehen von vereinzelten humanitären Abkommen.

Spannungen mit europäischen Verbündeten

Die Entscheidung, Europa nicht direkt an den Verhandlungstisch in Abu Dhabi zu holen, hat bei europäischen Politikern große Besorgnis ausgelöst. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor von einem sehr großen Abkommen gesprochen, das ganz Europa betreffen könnte. Diese Ankündigung hat in europäischen Hauptstädten die Angst vor einer Umgehung ihrer Interessen verstärkt. Trotz der direkten Ausklammerung bleibt Deutschland auf der sicherheitspolitischen Ebene mit einem Berater in Abu Dhabi vertreten. Andere europäische Nationen reagieren mit unterschiedlichen Strategien. So fordert Großbritannien zusätzliche Kommunikationskanäle mit Russland, um Fehleinschätzungen auf militärischer Ebene zu minimieren. Verteidigungsminister Wes Streeting betonte die Notwendigkeit direkter Kontakte, da die Beziehungen seit dem Einmarsch 2022 auf Eis liegen.

Die elfköpfige russische Delegation umfasst nicht nur Wladimir Medinski, sondern auch stellvertretende Außenminister sowie hohe Militär- und Geheimdienstvertreter. Diese Besetzung unterstreicht die Bedeutung, die Moskau der Ausarbeitung der künftigen Ordnung beimisst. Die Gespräche dauern zwei Tage und werden von den Vereinigten Arabischen Emiraten als Gastgeberstaat moderiert.

Ausblick und weitere Schritte

Die kommenden Verhandlungsrunden werden entscheidend darüber bestimmen, ob die Rhetorik der US-Administration in konkrete diplomatische Ergebnisse mündet. Die Europäische Union und ihre Mitgliedsstaaten stehen nun vor der Aufgabe, ihre eigenen Sicherheitsinteressen in diesem sich verändernden geopolitischen Umfeld zu wahren. Die Frage bleibt offen, wie stark die europäischen Verbündeten Einfluss auf die Ergebnisse der Gespräche nehmen können.

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Die Ukraine hofft weiterhin auf westliche Unterstützung, während Moskau sein Ziel der Kontrolle über die neue Sicherheitsordnung verfolgt. Die US-Regierung unter Donald Trump nutzt diese Plattform, um ihre Rolle als zentrale Macht im internationalen diplomatischen Gefüge zu festigen. Die Ergebnisse in Abu Dhabi könnten den Weg für eine langfristige Neuordnung der europäischen Sicherheitsstruktur weisen, die weit über das aktuelle Kriegsgeschehen hinausreicht.