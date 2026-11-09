Friedensgespräche in Abu Dhabi: Russland und Ukraine treffen sich mit den USA

Dritte Verhandlungsrunde in Abu Dhabi: USA vermitteln zwischen Moskau und Kiew. Experten warnen vor Scheitern, während Trump und Putin unterschiedliche Ziele verfolgen.

Am Dienstag beginnt im arabischen Abu Dhabi die dritte dreiseitige Gesprächsrunde zwischen den Kriegsgegnern Russland und Ukraine sowie den USA als Vermittler. Diese Treffen sollen einen Weg aus dem anhaltenden Konflikt aufzeigen,尽管 die Stimmung angespannt bleibt. Donald Trump erklärte am Sonntag in einem Interview mit dem Sender CBS, dass es bei dem ersten Treffen große Respektlosigkeit gegen Russland gegeben habe. Er ließ offen, ob er damit ein Treffen zwischen Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskyj oder zwischen deren Verhandlungsdelegationen meinte.

Verhandlungsführung und deutsche Botschafter

Russischer Chefunterhändler in Abu Dhabi wird wieder Putins historischer Ratgeber Wladimir Medinskij sein. Medinskij agierte bei früheren Gesprächen mit Prahlereien über zaristische Kriegssiege in vergangenen Jahrhunderten eher als Verhinderer seriöser Gespräche. Zur russischen Delegation gehören jedoch erstmals die beiden Vizeaußenminister Sergej Rjabkow und Michail Galusin. Die Anwesenheit dieser beiden Berufsdiplomaten mag bedeuten, dass Moskau es diesmal ernster meint, als es in der Vergangenheit der Fall war.

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Dennoch gelten Rjabkow und seine Kollegen als Experten für jenen Umbau des europäischen Sicherheitssystems. Rjabkow umschrieb diese Forderung Ende 2021 damit, die Nato müsse ihre Siebensachen packen und hinter die Grenzen von 1997 verschwinden. Das bedeutet konkret, dass Russland ganz Osteuropa räumen lassen will. Diesem Ultimatum folgten sehr bald die ersten Raketenanschläge auf Kiew. Den Inhalt dieser Forderung bezeichnet der Kreml weiterhin als einen Urgrund des Konflikts.

Sicherheitsarchitektur und europäische Bedenken

Passend dazu annoncierte Trumps Schwiegersohn Jared Kushner, einer der führenden US-Vermittler, auf der Plattform X die Sicherheitsarchitektur in Europa als neuestes Hauptverhandlungsthema. Die wichtigsten Ziele der amerikanischen Seite seien vertrauensbildende Maßnahmen. Dazu zählen permanente Sicherheitskonsultationen sowie reziproke Schritte zur Verringerung von Eskalationsrisiken. Diese Forderungen stehen im deutlichen Gegensatz zu den russischen Vorstellungen von sicherheitspolitischen Pufferzonen.

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Putins außenpolitischer Berater Uschakow spottete kürzlich über Europas Beobachtergruppe in Abu Dhabi. Tatsächlich sieht der Kreml zurzeit wenig Grund, mit der EU über die Ukraine oder sonst etwas zu verhandeln. Stattdessen spekuliert man in Moskau auf Wahlniederlagen westeuropäischer Ukraine-Unterstützer wie Emmanuel Macron. Ein weiterer Fokus liegt auf dem propagandistischen Erfolg des angestrebten Dreiergipfels zwischen Putin, Trump und Xi Jinping in der zweiten Novemberhälfte.

Warum Verhandlungen scheitern könnten

Der exilrussische Politologe Alexander Morosow warnt auf dem YouTube-Kanal Breakfast Show vor einem neuen Scheitern der Verhandlungen. Laut Morosow versäume es die Trump-Vermittlergruppe, eine einfache und klare Vereinbarung zu fordern. Als konkretes Beispiel nannte er einen hunderttägigen Energie-Waffenstillstand. Stattdessen bleibe ein Nebelfeld erhalten, das Trump selbst, aber auch Russen und Europäern weiter alle möglichen Manöver erlaube.

Morosow betonte in seiner Analyse, dass es in Abu Dhabi keine Friedensverhandlungen im eigentlichen Sinne gebe. Vielmehr handele es sich um Beratungen über mögliche künftige Verhandlungen. Dies deutet darauf hin, dass die aktuellen Gespräche eher der Positionsbestimmung dienen als der unmittelbaren Konfliktbeendigung. Die Unsicherheit über die genauen Absichten der Beteiligten erschwert die Einschätzung der Aussichten auf einen nachhaltigen Friedensschluss.

Politische Perspektiven und Kriegsverlauf

Ähnlich wie Trump hatte der belarussische Staatschef Alexander Lukaschenko versichert, der Krieg in der Ukraine werde in den kommenden Monaten beendet. Ein von Melania Trump vermittelter lokaler Waffenstillstand in Oleschky am Dnipro funktionierte immerhin mehrere Tage. Diese短暂 Erfolge stehen jedoch im Gegensatz zur allgemeinen Einschätzung, dass einem dauerhaften Ende des Krieges kaum näher gekommen wird. Die NATO-Generalsekretär Mark Rutte scherzte in einer niederländischen Talkshow, er wolle nach Kriegsende mit Selenskyj in den Schweizer Alpen die Kante geben.

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Russlands Ex-Premier Michail Kasjanow sagte gegenüber dem Exilkanal TV Doschd, auch Putin wünsche den Krieg zu beenden. Er schränkte jedoch ein, Putin wolle den Krieg zu Bedingungen beenden, die er diktiere. Dabei setze er weiterhin auf die Unterstützung durch Donald Trump. Sowohl die russischen wie die amerikanischen Vorbereitungen auf Abu Dhabi scheinen diese Einschätzung zu bestätigen. Die Front im Donbas bewegt sich praktisch nicht mehr, obwohl westliche Medien wie BBC oder Bloomberg immer höhere russische Verluste melden.

Trumps Aussagen zur ukrainischen Souveränität

Donald Trump bejahte im CBS-Interview die Frage, ob bei seinen Friedensbemühungen eine freie und unabhängige Ukraine herauskommen werde. Seine Antwort war jedoch eindeutig: Am Ende werde man eine Ukraine in einer klein bisschen anderen Form haben. Diese Aussage zitierten die Moskauer Medien reihenweise als Bestätigung ihrer Interessen. Die Stimmung an der Heimatfront in Russland ist trotz Benzin- und Preiskrise apathisch bis stabil.

Im Luftkrieg fehlen dem Gegner zusehends die Abwehrmittel gegen die Raketen und die neuen Düsendrohnen Russlands. Dies verschafft Moskau taktische Vorteile, die in den Verhandlungen in Abu Dhabi genutzt werden sollen. Die USA versuchen als Vermittler, eine Brücke zwischen den extrem divergierenden Positionen zu schlagen. Ob dies gelingt, hängt maßgeblich davon ab, ob es gelingt, klare Vereinbarungen zu formulieren und nicht nur in allgemeinen Beratungen zu verharren. Die kommenden Tage in Abu Dhabi werden entscheidend sein für die weitere Entwicklung des Konflikts.