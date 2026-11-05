Friaul-Julisch Venetien: Preisdifferenzierung beim Skifahren 2026/27

Friaul-Julisch Venetien führt 2026/27 zwei Preiskategorien ein. Einheimische zahlen 45 Euro, Gäste 55 Euro pro Tageskarte. Ein Vergleich mit den deutlich höheren Preisen in Österreich zeigt die wirtschaftliche Strategie der Region.

Die Region Friaul-Julisch Venetien hat für die Wintersaison 2026/27 eine klare Preisdifferenzierung bei Skitageskarten beschlossen. Während Bewohner der Region für einen Skitag in der Hochsaison einen Betrag von 45 Euro zu entrichten haben, liegt der Preis für auswärtige Gäste, darunter auch Urlauber aus Österreich, bei 55 Euro. Diese Entscheidung wurde von der Regionalregierung in Triest auf Vorschlag von Tourismuslandesrat Sergio Emidio Bini getroffen. Das Ziel dieser Maßnahme ist es, die lokale Bevölkerung finanziell zu entlasten und gleichzeitig die Attraktivität des Tourismusstandorts aufrechtzuerhalten.

Regelung der Preiskategorien und Akteure

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für den Wintertourismus wurden durch die Regionalregierung festgelegt, während die operative Abwicklung den lokalen Akteuren obliegt. Die Lifte und Skigebiete in der Region werden von der regionalen Tourismusgesellschaft PromoTurismoFVG betrieben. Es ist wichtig zu betonen, dass die endgültige Entscheidung über die Tarife und deren Struktur allein bei der Regionalregierung in Triest liegt. Sergio Emidio Bini argumentiert, dass die neuen Tarife eine wesentliche Entlastung für die einheimische Bevölkerung darstellen. Er betont dabei, dass für Familien, junge Menschen und Personen mit Wohnsitz in der Region die Preise im Wesentlichen auf dem bisherigen Niveau bleiben. Die Anpassung um einen Euro im Vergleich zum Vorjahr wird somit als minimaler Eingriff in die gewohnte Kostenstruktur dargestellt.

Also read Wer baute Ingeborg Bachmanns Elternhaus? Die Spur führt ins...

Preisvergleich mit österreichischen Gebieten

Der Preis von 55 Euro für eine Tageskarte in Friaul-Julisch Venetien steht in einem deutlichen Kontrast zu den Tarifen in den benachbarten österreichischen Bundesländern. Laut einer Erhebung des Reiseportals Urlaubshamster kostet eine Tageskarte in Kärnten in der Hauptsaison im Durchschnitt 63,33 Euro. Das entspricht einer Preisdifferenz von rund 13 Prozent zugunsten des italienischen Nachbarlandes. Der Unterschied wird noch größer, wenn man die Preise in Tirol und Vorarlberg betrachtet. Am Arlberg zahlen Erwachsene in der Hauptsaison 85 Euro für einen Skitag, während der Preis in Sölden in der Topsaison bei 86,50 Euro liegt. Seit dem Winter 2019/20 haben sich die Preise in beiden österreichischen Gebieten etwa verdoppelt. Auch für das aktuelle Wintersemester wurden die Preise in den österreichischen Skigebieten weiter angepasst; sie stiegen um bis zu 7,3 Prozent, wobei der Anstieg in Kärnten bei rund 5 Prozent lag.

Advertisement

Flexible Angebote für mehrtägige Aufenthalte

Neben der täglichen Grundgebühr bietet die Region Friaul-Julisch Venetien spezifische Tarife für Personen an, die länger als einen Tag auf der Piste stehen möchten oder flexibel im Zeitmanagement sind. Für Urlauber, die mehrere Tage am Stück Ski fahren, ist die Wochenkarte eine wirtschaftlich attraktive Option. In der Hochsaison kostet diese 244 Euro, was einem Durchschnittspreis von knapp 35 Euro pro Skitag entspricht. In der Nebensaison, die sich durch Anfang Dezember und ab Mitte März definiert, sinkt der Wochenpreis auf 174 Euro. Auch hier ist die Tageskarte in dieser Zeit günstiger auf 38,50 Euro festgelegt. Für Gäste, die keine festen Tage buchen wollen, besteht die Möglichkeit, Stundenpakete zu kaufen. Diese beinhalten 15 Stunden Pistenzeit für 169 Euro oder 30 Stunden für 249 Euro. Diese Guthaben sind über die gesamte Saison hinweg einlösbar und bieten somit maximale Flexibilität.

Voraussetzungen für Saisonkarten und Familienrabatte

Die Preise für die Saisonkarte "CARTAneve" wurden für Erwachsene gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Wer die Karte im Vorverkaufszeitraum vom 17. bis 29. November erwirbt, zahlt 495 Euro. Nach Ablauf dieses Zeitraums steigt der Preis auf 550 Euro an. Mathematisch betrachtet hat sich die Karte bereits amortisiert, wenn ein Gast in der Hochsaison neun Tage Ski fährt. Für Jugendliche liegt der Preis für die gesamte Saison im Vorverkauf bei 124 Euro. Die Junior-Tageskarte kostet für Gäste 18 Euro, was bei mehrtägigen Aufenthalten auf nur noch 11 Euro pro Tag reduziert wird. Besonders stark profitieren sollen Familien, die im Nachbarland den Urlaub verbringen. Kinder unter acht Jahren fahren die gesamte Saison über kostenlos. Zudem gewährt die Region einen Rabatt von 30 Prozent auf die Saisonkarte, sofern mindestens drei Personen aus einem Haushalt die Karte buchen. Dies führt zu einer erheblichen Einsparung: Eine Familie mit zwei Erwachsenen und zwei Jugendlichen zahlt im Vorverkauf nur 868 Euro für den ganzen Winter, während der Einzelkauf 1238 Euro kosten würde. Die Ersparnis beläuft sich damit auf rund 370 Euro.