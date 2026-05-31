Freude veröffentlicht neues Album Unter Druck und zwischen Welten

Die Wiener Band Freude hat ihr zweites Studioalbum Unter Druck und zwischen Welten veröffentlicht. Im Interview spricht Leadsänger Clemens Neumeister über die Entstehung, den emotionalen Gehalt der Songs und die Besonderheit der Wiener Musikszene.

Am 22. Mai veröffentlichte die Wien er Band Freude ihr zweites Studioalbum mit dem Titel Unter Druck und zwischen Welten. Vor wenigen Wochen traten sie live im Flucc auf und präsentierten die Songs vorab.

Im Interview mit uns spricht Leadsänger Clemens Neumeister über den Druck einer jungen Generation, Wien als musikalische Prägung und warum sie besser als die Gruppe Wanda sind. Als wir Clemens Neumeister in unserem Pressehaus treffen, wirkt er auf den ersten Blick fast so, als wolle er gar nicht groß auffallen. Käppi, Jacke, ein Kaffee to go in der Hand, den er sich zuvor schnell beim Billa geholt hat. Schüchtern, ruhig, unscheinbar.

Kaum zu glauben, dass er Teil einer Wiener Rockband ist, die zwar Freude heißt, in ihren Texten aber oft genau dorthin geht, wo es wehtut. Die Band besteht aus Nina, die Bass und Gitarre spielt und singt, sowie Yoshi am Schlagzeug. Das Projekt gibt es bereits seit 2020, damals allerdings noch eher lose und als Soloprojekt. Erst 2023, erzählt Clemens später im Interview, sei daraus wirklich eine ernstzunehmende Band geworden.

Im selben Jahr erschien mit Salz das Debütalbum. Jetzt legen Freude mit Unter Druck und zwischen Welten nach, einem Album, das sich genau dort bewegt, wo junge Menschen heute oft stehen: irgendwo zwischen Weltkrisen, eigenen Gefühlen, Überforderung und dem Versuch, trotzdem weiterzumachen. Wir sind eine Indie-Rock-Pop-Band aus Wien. Das Projekt gibt es theoretisch schon länger, der erste Release war 2020.

Damals war es noch ein Soloprojekt. Erst seit 2023 ist es eigentlich ein ernstzunehmendes Bandprojekt geworden. Ja, ich war am Anfang alleine. Mittlerweile sind wir zu dritt.

Wir waren kurz zu viert, dann ist der Gitarrist ausgestiegen. Jetzt sind wir zu dritt, und das ist auch einfacher zu koordinieren, weil eine Person weniger Ansprüche hat. Es gab das Projekt Kummer, und ich fand es spannend, ein musikalisches Projekt nach einer Emotion zu benennen. Ich wollte aber etwas positiv Konnotiertes, womit man innerhalb der Texte brechen kann.

Die Band heißt Freude, aber in unseren Texten geht es oft um Depressionen, teilweise auch um Suizid und ähnliche Dinge. Das hat nicht viel mit Freude zu tun. Genau dieses Gegenspiel finde ich spannend, weil es am Ende ja alles irgendwie mit dem Leben zu tun hat. Euer neues Album heißt Unter Druck und zwischen Welten.

Wann war klar, dass dieser Titel zum Album passt? Es war eigentlich nie so wirklich klar. Es hat sich eher ergeben, weil sich die Thematik vom Album genau mit diesen zwei Dingen beschäftigt: dass eine junge Generation gerade ziemlich zwischen Welten steht und dauerhaft unter Druck ist. Das war dann eine gute Beschreibung dafür.

Ich bin außerdem Fan von langen Albumtiteln. Ich sage am Ende immer: Wir waren Freude, wir sind Freude und wir werden es immer bleiben. Ihr beschreibt auf der Platte ein Leben zwischen Weltkrisen, Screens und Chaos im Kopf. Wie sehr spiegelt das eure persönliche Gefühlslage der letzten Jahre wider?

Das ist genau das, was das Album tun soll. Es ist nicht zwingend ein Konzeptalbum, aber weil es so wenig Konzept gibt, ist dadurch wieder ein Konzept entstanden. Ich finde, dass du neben all den Dingen, die gerade passieren, auch noch deine individuellen Gefühle unter Kontrolle bekommen musst. Früher war das, glaube ich, nicht so.

Auch in der Generation meiner Mutter wahrscheinlich nicht, weil man nicht dauerhaft mit jeder Krise der Welt beschallt wurde. Gleichzeitig hast du Liebeskummer oder deine Oma stirbt. Das passiert alles auf einmal und du musst versuchen, deine Emotionen irgendwo hinzulegen. Ich glaube nicht, dass wir die Einzigen sind, die da verwirrt sind.

Beim ersten Album Salz gab es ein konkretes Konzept. Ich habe mir Emotionen herausgepickt und wollte für jede Emotion einen Song schreiben. Dieses Mal war es anders. Da wurde wirklich das aktuelle Gefühl, das ich gerade fühle, zu einem Song.

Bis heute weiß ich nicht zu hundert Prozent, welche Gefühle in welchem Lied drin sind. Es sind Momentaufnahmen, die zeigen sollen, wie kompliziert es ist, zu wissen, wo man genau hinfühlen soll. Keine Ahnung. Mich wundert eher, wie andere Musiker es schaffen, keine schweren Themen zu nehmen.

Ich mache Musik, weil es Dinge gibt, die mich belasten oder stören. Irgendwelche Probleme, zu denen ich eine Lösung suche, so entsteht das dann. Und wir sind halt eine Rockband. Zu Rockmusik kann man irgendwie gut tanzen.

Ich glaube, live ist der Text dann manchmal ein bisschen Nebensache. Der emotionalste Song für mich ist Hast du mich noch lieb?. Da geht es um meine Großmutter, bei der ich aufgewachsen bin. Sie ist an Krebs gestorben.

Wenn eure Fans jetzt Unter Druck und zwischen Welten hören würden, was sollen sie denn danach denken? Ich glaube, zu hundert Prozent. Ich habe in Berlin gelebt und dort viel mit deutschen Künstlerinnen und Künstlern gearbeitet. Ich finde, Wiener haben beim Textschreiben und generell im Sound eine komische Direktheit, die Deutsche niemals hätten.

Diese Direktheit spiegelt sich auch in den neuen Songs wider. Das Album ist eine ehrliche Auseinandersetzung mit den emotionalen Turbulenzen, die viele junge Menschen heute erleben. Es geht um den Druck, der von allen Seiten kommt: von der Gesellschaft, von den eigenen Erwartungen, von den endlosen Nachrichtenströmen. Gleichzeitig gibt es auch Momente der Hoffnung und des Zusammenhalts.

Die Band schafft es, diese Widersprüche in eingängige Melodien zu verpacken, die zum Tanzen einladen, aber auch zum Nachdenken anregen. Clemens betont, dass die Musik ihm hilft, seine eigenen Gefühle zu sortieren. Und vielleicht hilft sie auch den Zuhörern dabei. Freude ist nicht nur ein Name, sondern ein Programm: Trotz aller Schwere den Moment der Freude zu finden.

Das Album Unter Druck und zwischen Welten ist ab sofort auf allen Streamingplattformen verfügbar. Die Band wird im Herbst auf Tour gehen und weitere Live-Termine bekannt geben





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