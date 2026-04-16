Frequency Festival 2024: Aufregung um Nightpark-Umbau, Top-Acts angekündigt

Das Frequency Festival 2024 in St. Pölten verspricht ein spektakuläres Line-up mit Twenty One Pilots, Lorde und Natasha Bedingfield. Doch eine Umstrukturierung des Nightparks sorgt für geteilte Reaktionen bei den Fans.

Die Vorfreude auf das Frequency Festival 2024 in St. Pölten steigt mit jeder Ankündigung weiter an. Ein unbestrittenes Highlight und ein Grund zum Jubeln für viele Fans ist das angekündigte Comeback der Ausnahmeband Twenty One Pilots , die das Publikum erneut auf der 'Space Stage' in ihren Bann ziehen werden. Die amerikanischen Musikgrößen kehren damit nach Österreich zurück und versprechen eine energiegeladene Performance, die in Erinnerung bleiben wird.

Doch nicht nur Twenty One Pilots sorgen für Begeisterung. Die international gefeierte Sängerin Natasha Bedingfield, deren Hit 'Unwritten' aus dem Jahr 2004 auch heute noch die Streaming-Charts dominiert, wird ebenfalls die Bühne des Frequency Festivals beehren. Ihr Auftritt verspricht eine nostalgische Reise durch ihre größten Hits und wird sicherlich für eine besondere Atmosphäre sorgen. Darüber hinaus feiert die aufstrebende US-Rapperin Ashnikko ihre lang ersehnte Österreich-Premiere, und auch die gefeierte US-Sängerin Lorde steht als weiteres Top-Highlight auf dem Programm. Diese geballte Ladung an musikalischem Talent lässt die Herzen der Festivalbesucher höherschlagen und verspricht ein unvergessliches Wochenende voller Musikgenuss. Die Festivalveranstalter haben jedoch jüngst eine Ankündigung gemacht, die für erhebliche Aufregung unter den treuen Fans des Frequency Festivals sorgt. Im Mittelpunkt der Debatte steht der beliebte Nightpark, eine feste Größe und ein zentraler Anlaufpunkt für das nächtliche Treiben auf dem Festivalgelände. Der Veranstalter informierte am Donnerstag via Aussendung, dass nicht nur der Name des Nightparks geändert wird, sondern es auch zu tiefgreifenden strukturellen Anpassungen kommen wird. Diese Entscheidung ist eine direkte Reaktion auf die sich stetig entwickelnden Anforderungen und Kapazitätsgrenzen. In den vergangenen zwei Jahren stießen die Verantwortlichen mit dem Backstage- und Artist-Produktionsbereich zunehmend an ihre physischen Grenzen. Die gestiegenen Anforderungen der Künstlerinnen und Künstler konnten schlichtweg nicht mehr vollständig erfüllt werden. Aus diesem Grund wurde die schwere, aber notwendige Entscheidung getroffen, diese Bereiche in die VAZ Halle zu verlegen. Dieser Schritt bedeutet bedauerlicherweise das Ende des Nightparks, wie er bisher bekannt und geliebt wurde. Dennoch bemühen sich die Organisatoren, den Wünschen der Festivalbesucher nach nächtlicher Unterhaltung gerecht zu werden. Mit der Einführung der 'INFINITY NIGHTSTAGE', die aus der ehemaligen 'Nightpark 2nd Stage' hervorgeht, soll weiterhin eine Möglichkeit geschaffen werden, auch nach den regulären Konzerten ausgelassen zu feiern. Diese neue Bühne wird als zentrale Anlaufstelle für die späten Stunden dienen und ein breites Spektrum an musikalischen Darbietungen bieten. Ein weiterer spannender Zusatz ist die 'Electronic Green Stage', die bereits am Donnerstag ihren Betrieb aufnehmen wird und dem elektronischen Musikgenre einen ganzen Tag widmet. Diese Bühne verspricht ein intensives Eintauchen in die Welt der elektronischen Klänge und wird sicherlich viele Fans dieses Genres anlocken. Trotz dieser neuen Angebote ist jedoch klar, dass die Kapazität der INFINITY NIGHTSTAGE im Vergleich zum ursprünglichen Nightpark deutlich reduziert sein wird. Um den Besucherfluss zu steuern und ein optimales Erlebnis zu gewährleisten, wird ein Einlasssystem basierend auf 'Zählkarten' eingeführt. Diese Zählkarten sind für Tagestickets für 2 Euro und für 3-Tagespässe für 4 Euro erhältlich und können zu einem noch bekanntzugebenden Datum über den Cashless Account des Festivalbesuchers aufgebucht werden. Diese Neuerung bedingt eine sorgfältige Planung seitens der Besucher, um sicherzustellen, dass sie Zugang zu den begehrten Partybereichen nach Konzertende erhalten





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