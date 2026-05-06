Freiwillige retten Amphibien in Hernals – Erfolgreiche Rettungsaktion beim Hanslteich

In Hernals haben Freiwillige des VGT über 750 Stunden gearbeitet, um Amphibien sicher über die Straße zu bringen. 225 Erdkröten, 93 Springfrösche und sechs Molche wurden gerettet. Ein Tunnel-Leit-System soll den Schutz langfristig sichern.

In der Neuwaldegger Straße im 17. Bezirk Hernals haben sich Freiwillige des Vereins gegen Tierfabriken ( VGT ) bei der Rettung von Amphibien engagiert. Beim Hanslteich wurde ein Schutzzaun aufgestellt, der zwei Monate lang von Ehrenamtlichen betreut wurde.

Die Strecke wurde täglich zweimal kontrolliert, um Frösche, Kröten und Molche sicher über die Straße zu bringen. Insgesamt waren 90 Menschen an den Rettungsaktionen beteiligt und haben über 750 Stunden freiwillig gearbeitet. Dabei konnten 225 Erdkröten, 93 Springfrösche, 26 Grasfrösche, sechs Molche – darunter zwei extrem seltene Alpenkammmolche – und 33 Feuersalamander gerettet werden. Die Amphibienwanderung fand in diesem Jahr unter schwierigen Bedingungen statt, da es im März und April kaum geregnet hat.

Viele Tiere haben ihre Wanderung möglicherweise gar nicht angetreten. Dennoch ist der VGT stolz auf die geleistete Arbeit und freut sich über den Erfolg. Besonders erfreulich ist, dass noch in diesem Jahr mit dem Bau eines festen Tunnel-Leit-Systems beim Hanslteich und am Schottenhof begonnen wird. Der Bezirksvorsteher von Hernals, Peter Jagsch (SPÖ), hat dies zugesagt, und die Pläne wurden bereits mit dem VGT abgestimmt.

Die Finanzierung übernimmt der Bezirk, unterstützt durch EU-Förderungen. Solche Tunnel sind essenziell für den Schutz der Amphibien und anderer Tiere. Der VGT betont die Bedeutung des Amphibienschutzes in ganz Österreich und dankt allen Freiwilligen für ihren Einsatz. Der Verein setzt sich weiterhin für den Erhalt der Laichgewässer und den Schutz der Amphibien ein





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