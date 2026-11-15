Freiwillige Feuerwehr Mürzhofen präsentiert sanierten MAN-Lkw

Die Freiwillige Feuerwehr Mürzhofen hat gemeinsam mit der Stadtgemeinde Kindberg einen gebrauchten MAN-TGA-Lkw umfassend instand gesetzt und im September 2026 in Dienst gestellt.

Die Freiwillige Feuerwehr Mürzhofen hat ihr Fahrzeugpark deutlich erweitert und aufgewertet. Im Rahmen des Festes "Aun Herbstln" am 27. September 2026 präsentierte die Wehr den vollständig restaurierten Lastwagen MAN TGA 33.400. Dieses Fahrzeug wurde in mehreren Monaten intensiver Arbeit in ein einsatzbereites Feuerwehrfahrzeug umgewandelt und steht nun dem Katastrophenschutz zur Verfügung.

Rückkauf und Sanierung des MAN-Lkw

Die Grundlage für das aktuelle Projekt bildete ein gebrauchtes Fahrzeug aus dem Kommunaldienst der Stadtgemeinde Kindberg. Bei dem Modell handelte es sich um einen MAN TGA 33.400 in der Ausstattung 6x6 mit drei kippbaren Seiten und einem Palfinger-Kran vom Typ 16.502. Das Baujahr des Lastwagens war 2009. Die Stadtgemeinde Kindberg hatte das Fahrzeug als nicht mehr wirtschaftlich reparabel eingestuft. Die Freiwillige Feuerwehr Mürzhofen erwarb daraufhin das Fahrzeug von der Stadtgemeinde.

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Unterstützung erhielt die Wehr von der Firma Holzer Hannes Transporte. Der Unternehmer Hannes Holzer stellte seine gesamte Werkstatt über mehrere Monate kostenlos zur Verfügung. Er half bei den Reparaturarbeiten mit. HBI Peter Kahofer, Wehrkommandant der Freiwilligen Feuerwehr Mürzhofen, betonte, dass sich Hannes Holzer und HFM Markus Schenk schnell für das Projekt gewinnen ließen. Das Fahrzeug wurde im Mai 2026 zur Firma Holzer nach Mürzhofen überstellt.

Technische Umstellung zum Einsatzfahrzeug

Die Restaurierung des MAN-Lkw 33.400 war ein massiver Eingriff in die Struktur des Fahrzeugs. Der Lastwagen wurde vollständig zerlegt. Alte Konservierungsmittel und Rost wurden entfernt. Das Rahmengestell wurde sandgestrahlt, grundiert und neu lackiert. Das Führerhaus wurde abgeschliffen, gekittet und in der typischen Feuerwehrfarbe rot lackiert.

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Die Anbauteile erhielten eine weiße Lackierung. Das Plateau des Lkw wurde abgebaut, überholt und wieder montiert. OLM d.F. Georg Miesbner stellte die elektrische Verkabelung für die Signalanlage neu her. Neue Reifen und eine neue Rundumbeleuchtung wurden installiert. Der Palfinger-Kran 16.502 wurde gewartet. Dabei wurden einige Hydraulikteile ausgetauscht.

Präsentation und Katastrophenschutz

Die Inbetriebnahme erfolgte am 27. September 2026. Die Freiwillige Feuerwehr Mürzhofen nannte das neue Fahrzeug kurz "LKWA - Kran". Er ersetzt einen früheren Lkw, der nach zehn Jahren Dienst ausgemustert wurde. Das Fahrzeug verbessert die Möglichkeiten im Katastrophenschutz im Bereich Mürzzuschlag. Die Wehr verfügt nun über eine Sandsackfüllanlage. Der neue Lkw ermöglicht einen leichteren Transport und eine effizientere Verladung dieser Anlage.

Beitrag der Jugend und Kameradschaft

Die Jugendarbeit stand im Mittelpunkt des Projekts. Söhne ehemaliger Feuerwehrmitglieder übernahmen die Arbeit. FM Felix Schenk bewertete das Sandstrahlen als schöne Aufgabe. Stefan Leitner zeigte sich von der Hydraulik fasziniert. Nico Hochenhofer nannte das Aufziehen der Reifen die schwerste Arbeit. Georg Kahofer übernahm Schweißarbeiten. Mattheo Leitner betonte den hohen Zeitaufwand. HFM Markus Schenk und Hannes Holzer lobten den Einsatz der Jugend. Karl-Heinz Rinnerhofer, Stellvertreter von HBI Peter Kahofer, würdigte die geförderte Kameradschaft.