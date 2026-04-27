Freispruch nach Schussabgabe: Gericht wertet Tat als Notwehr

Ein 20-Jähriger wurde überraschend freigesprochen, nachdem er einen 17-Jährigen mit einer Gaspistole angeschossen hatte. Das Gericht sah die Tat als Notwehr an. Zusätzlich wurde er wegen Betrugs zu einer bedingten Haftstrafe verurteilt.

Der überraschende Freispruch eines 20-jährigen Mannes, der einen 17-Jährigen mit einer Gaspistole angeschossen hatte, sorgte am Montag für Aufsehen vor Gericht. Das Gericht bewertete die Tat als Notwehr , eine Entscheidung, mit der kaum jemand gerechnet hatte.

Der Vorfall ereignete sich am 15. März 2026 in Wien-Liesing und wurzelte in einem Streit um einen Geldbetrag von 200 Euro. Der 17-Jährige hatte sich das Geld angeblich für den Kauf neuer Kleidung geliehen. Als der 20-Jährige die Rückzahlung forderte, soll er von dem 17-Jährigen bedroht worden sein, was beim Angeklagten zu erheblicher Angst führte.

Diese Angst veranlasste ihn, sich eine Gaspistole und Stahlkugeln zu beschaffen, um sich zu schützen. Die Eskalation fand auf dem Maurer Hauptplatz in Wien-Liesing statt, nachdem der 17-Jährige den Angeklagten per Sprachnachricht zu einem Treffen aufforderte, verbunden mit der Drohung, er werde sein Geld nicht zurückerhalten. Vor Ort kam es zu einer Konfrontation, bei der der Angeklagte aussagte, mit einem Messer bedroht worden zu sein.

Er gab daraufhin zwei Schüsse in die Luft ab und versuchte zu fliehen, wurde jedoch von den Brüdern des 17-Jährigen verfolgt. In seiner Panik und aus Angst um seine Sicherheit feuerte er erneut zwei Schüsse ab, von denen eine Stahlkugel den 17-Jährigen an der linken Schläfe traf. Das Projektil blieb im Schädel stecken und verursachte eine offene, blutende Wunde. Obwohl die Verletzung nicht lebensbedrohlich war, musste das Projektil operativ entfernt werden.

Der Angeklagte floh anschließend mit dem Bus und bat den Fahrer, die Türen sofort zu schließen und zu fahren. Der Busfahrer bestätigte diese Darstellung vor Gericht. Die Verteidigung argumentierte von Anfang an, dass es sich um eine klassische Notwehrsituation handelte, und das Gericht stimmte dieser Einschätzung zu. Der Freispruch in Bezug auf den Schuss auf den 17-Jährigen ist jedoch nicht das Ende der rechtlichen Auseinandersetzung.

Der Angeklagte wurde zusätzlich wegen Betrugs zu drei Monaten bedingter Haft verurteilt, da er einem Mädchen vermeintliches Kokain für 120 Euro verkauft haben soll. Es stellte sich jedoch heraus, dass es sich lediglich um Snus, ein Tabakpulver, handelte. Diese Verurteilung ist ebenfalls noch nicht rechtskräftig. Der gesamte Fall wirft Fragen nach der Angemessenheit von Selbstverteidigung und der Bewertung von Bedrohungssituationen auf.

Die Entscheidung des Gerichts wird sicherlich Diskussionen über die Grenzen der Notwehr und die Verantwortung des Einzelnen im Umgang mit potenziell gefährlichen Situationen auslösen. Die Beweisaufnahme war komplex und umfasste Zeugenaussagen, die Analyse der Sprachnachricht und die medizinische Beurteilung der Verletzungen. Die Tatsache, dass der Angeklagte sich nach der Tat sofort der Flucht entzogen hat, wurde vom Gericht als Ausdruck seiner Panik und nicht als Beweis seiner Schuld gewertet.

Die Brüder des 17-Jährigen spielten eine wichtige Rolle bei der Verfolgung des Angeklagten, was die Situation zusätzlich eskalierte. Die Unschuldsvermutung gilt weiterhin für beide Urteile, da diese noch nicht rechtskräftig sind. Das bedeutet, dass der Angeklagte bis zur endgültigen Entscheidung des Gerichts als unschuldig gilt. Die Staatsanwaltschaft hat die Möglichkeit, gegen beide Urteile Berufung einzulegen.

Sollte dies geschehen, wird der Fall von einem höheren Gericht erneut geprüft. Die Entscheidung des Gerichts, die Tat als Notwehr zu bewerten, basiert auf der Annahme, dass der Angeklagte sich in einer akuten Gefahrensituation befand und keine andere Möglichkeit hatte, sich zu schützen. Die Bedrohung durch den 17-Jährigen mit einem Messer wurde als glaubwürdig erachtet, obwohl es keine direkten Zeugen für diese Bedrohung gab.

Die Angst des Angeklagten, die er aufgrund der vorherigen Bedrohungen und der Verfolgung durch die Brüder des 17-Jährigen empfand, wurde vom Gericht berücksichtigt. Der Fall zeigt, wie schwierig es sein kann, die Grenzen der Notwehr zu definieren und wie wichtig es ist, alle Umstände des Einzelfalls sorgfältig zu prüfen. Die Verwendung einer Gaspistole als Mittel zur Selbstverteidigung ist in Österreich grundsätzlich erlaubt, solange sie verhältnismäßig ist und keine unverhältnismäßige Gefahr für andere Personen besteht.

Die Entscheidung des Gerichts wird sicherlich auch in Zukunft als Präzedenzfall für ähnliche Fälle herangezogen werden





Heute_at / 🏆 2. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Notwehr Freispruch Gaspistole Betrug Wien-Liesing

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Gewaltausbruch in Wien: Jugendbande vor GerichtDrei Jugendliche (15, 16, 17 Jahre) wurden wegen schwerer Körperverletzung und Bedrohung vor Gericht gestellt. Sie sollen eine Jugendliche brutal attackiert und eine Frau in einer Straßenbahn eingeschüchtert haben. Das Trio zeigte während des Prozesses wenig Respekt.

Read more »

47-Jähriger vor Gericht: Ungarin in Hütte festgehalten und zur Prostitution gezwungenEin 47-jähriger Mann steht im Innviertel vor Gericht, weil er eine Frau aus Ungarn unter falschen Vorwänden nach Österreich gelockt und zur Prostitution gezwungen haben soll. Der Angeklagte wird grenzüberschreitender Menschenhandel, Zuhälterei und Freiheitsberaubung beschuldigt. Im Falle einer Verurteilung drohen ihm bis zu zehn Jahre Haft.

Read more »

Trump-Attentäter vor Gericht • Neue Zeitrechnung im Marathon • Globale Militärausgaben auf RekordhochGuten Morgen! Heute ist Montag, der 27. April 2026. Das sollten Sie heute zum Start in den Tag wissen.

Read more »

Elon Musk und OpenAI streiten ab heute vor GerichtMusk war 2015 unter den Gründern von OpenAI, schied jedoch 2018 aus. In der Klage wirft er der heutigen Führung vor, sie hätte den ursprünglichen Gedanken einer KI-Entwicklung im Interesse der...

Read more »

Trump-Schütze steht vor Gericht, massive Kritik an Secret ServiceDer Angreifer soll mit einem Gewehr, einer Handfeuerwaffe und Messern bewaffnet gewesen sein. Er soll sich um einen 31-jährigen Maschinenbauingenieur aus Kalifornien handeln.

Read more »

17-Jährigem mit Gaspistole in den Kopf geschossen: Freispruch in WienWIEN. Weil er einem 17-Jährigen am 15. März 2026 in Wien-Liesing mit einer Gaspistole eine Stahlkugel in den Kopf geschossen hatte, ist am Montag am Landesgericht gegen einen 20 Jahre alten Burschen verhandelt worden.

Read more »