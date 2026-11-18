Monica Busetto wird nach 13 unschuldiger Haftzeit freigesprochen. Der Fall drehte sich um einen fehlerhaften Halskettennachweis. Details zur Wiederaufnahme.

Monica Busetto hat nach fast 13 Jahren unverschuldeter Inhaftierung ihre Freiheit wiedergewonnen. Die 64-jährige Krankenschwester wurde am 13. November 2026 vom Gericht in Trient des Mordes an ihrer Nachbarin für unschuldig befunden. Die sofortige Freilassung aus dem Gefängnis in Verona markiert das Ende eines extrem zähen Rechtsstreits, der die italienische Justiz lange kritisiert hat.

Doppelte Messerstatte und falsche Beweiskette

Der Ausgangspunkt dieses Schicksalsschlags liegt im November 2013. Die 87-jährige Lida Taffi Pamio wurde tot in ihrer Wohnung im Venezianer Stadtteil Mestre aufgefunden. Die Leiche wies massive Verletzungen auf: Sie war insgesamt 40 Mal mit Küchenmessern gestochen worden. Zwei der Messerklingen waren bei dem Angriff gebrochen und steckten noch im Körper der Pensionistin. Zusätzlich war das Opfer mit einem Nussknacker auf den Kopf geschlagen worden.

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Die Ermittler richteten ihren Fokus schnell auf die Nachbarin Monica Busetto. Sie lebte im selben Haus und soll mit der verstorbenen Lida Taffi Pamio seit Längerem in Konflikt gelegen haben. Bei einer Durchsuchung in der Wohnung der Angeklagten fanden die Polizisten eine Halskette. Diese Schmuckstücke wurde den Staatsanwaltschaften als entscheidendes Bindeglied zum Tatort zugeordnet und diente lange Zeit als primäres Belastungsmaterial gegen die Pflegerin.

Jahrelange Urteile und widersprüchliche Geständnisse

Am 30. Jänner 2014 wurde Busetto festgenommen. Bereits im Dezember 2014 verurteilte das Gericht sie wegen Mordes zu 24 Jahren und sechs Monaten Freiheitsstrafe. Der Fall eskalierte jedoch, als im März 2016 Susanna Milly Lazzarini nach einem weiteren Mord an einer älteren Frau festgenommen wurde. Lazzarini bekannte sich zu den Taten und gestand zunächst auch die Tötung von Lida Taffi Pamio.

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Trotz dieses Geständnisses verblieb Monica Busetto im Gefängnis. In einem Berufungsverfahren im November 2016 wurde die Strafe sogar auf lebenslange Haft erhöht. Im Oktober 2018 reduzierte das Gericht die Strafe wieder auf 25 Jahre. Lazzarini zog ihre Angaben jedoch zurück und behauptete später, sie habe die Tat gemeinsam mit Busetto begangen. Diese widersprüchlichen陈述 erschwerten eine sofortige Wiederaufnahme des Verfahrens massiv, sodass Busetto weiterhin inhaftiert blieb.

Durchbruch durch Medienrecherchen und Maßanalyse

Der entscheidende Wendepunkt kam durch die investigative Arbeit der italienischen Fernsehsendung Le Iene. Die Reporter Massimiliano Andreetta und Nicola Remisceg stießen auf alte Familienfotos des Mordopfers Lida Taffi Pamio. Auf diesen Bildern trug die Tote eindeutig eine Halskette, die als Beweismittel in den Prozess einging.

Die forensischen Untersuchungen der Bilder ergaben eine brisante Diskrepanz. Die Kette auf den Fotos maß rund 68 bis 72 Zentimeter. Die bei Monica Busetto sichergestellte und als Tatwaffe präsentierte Halskette maß jedoch nur 58 Zentimeter. Dieses objektive Messergebnis widerlegte die Zuordnung des Schmuckstücks zum Tatort fundamental. Die Anwälte der Angeklagten nutzten diesen Fehler umgehend, um eine erneute Wiederaufnahme des Verfahrens zu beantragen.

Reaktion der Justiz und emotionale Rückkehr

Antonino Condorelli, der ehemalige Generalstaatsanwalt von Venedig, verteidigte das Vorgehen der Justiz gegenüber dem Corriere del Veneto. Er bezeichnete die lange Inhaftierung als traurig, verwies aber darauf, dass sich die Richter ursprünglich auf wissenschaftliche Beweise gestützt hätten. Rechtlich ist der Freispruch noch nicht endgültig, da eine weitere Anfechtung vor dem italienischen Kassationsgerichtshof möglich ist.

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Für Monica Busetto bedeutet der Freispruch am 13. November 2026 den Anfang eines neuen Lebens. Sie verbüßte tatsächlich rund zwölf Jahre Haft, da sie zwischenzeitlich für achteinhalb Monate auf freiem Fuß war. Die verlorene Zeit kann ihr niemand zurückgeben. Besonders schmerzhaft ist der Umstand, dass ihr Vater während ihrer Inhaftierung verstarb und die Freilassung nicht mehr erlebte. "Sie haben mir alles genommen", sagte die 64-Jährige emotional. Nun freut sie sich auf die Rückkehr nach Venedig und die Wiedersehens mit ihrer Familie.