Ein Wiener Gericht sprach zwei Polizisten frei, obwohl Vorwürfe von Prügel, Demütigung und Drohungen gegen einen jugendlichen Straftäter erhoben wurden. Die Urteilsbegründung liegt in widersprüchlichen Aussagen.

Der 13-Jährige wurde vom Polizisten kontrolliert und anschließend mit dem Bus auf einen nahegelegenen Berg gefahren und dort ausgesetzt worden sein.

Kernpunkte der Vorwürfe und des Vorfalls

Ein engagierter Grätzl-Polizist und ein jugendlicher Straftäter schenkten einander nichts. Weil der damals 13-Jährige von dem Beamten geschlagen, am Ohr gezogen und mit nassen Schuhen gedemütigt worden sei und angezeigt wurde, musste er jetzt gemeinsam mit einem Kollegen wegen Amtsmissbrauchs vor Gericht. Die Anklage bezieht sich auf Vorfälle im Oktober 2025 und Jänner. Am 28. Oktober 2025 soll der Bursch vom Polizisten kontrolliert und anschließend mit dem Bus auf einen nahegelegenen Berg gefahren und dort ausgesetzt worden sein.

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Komm in einer halben Stunde in die Polizeistation, sonst zerstöre ich dein Handy, habe der Beamte sinngemäß gedroht. Dort angekommen sei der Jugendliche vom Kollegen mit den Worten Na, wer kommt uns da besuchen empfangen worden sein. Er gab an, gezwungen worden zu sein, Schuhe und Jacke auszuziehen und das Handy für die Beamten zu entsperren.

Das wollte ich aber nicht, weil auf dem Handy Fotos meiner Mutter ohne Kopftuch waren, beteuerte der Jugendliche. Da setzte es laut Anklage mehrere Ohrfeigen. Es waren so Nackenklatscher, murmelte der junge Syrer. Er hat mich angeschrien, weil ich ihn angezeigt habe und wollte, dass ich mich entschuldige. Dann hat mich mein ausgelacht und meine Schuhe nass gemacht, sodass es beim Rausgehen quietschte, wie bei SpongeBob, so der Bursche.

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Verteidigungsstrategien der Polizeiinspektion

Der Verteidiger des Polizisten konterte: Es gibt nicht einmal ein Waschbecken in der Nähe. Diese Jugendlichen erheben die Anschuldigungen gegen praktisch alle Polizisten, mit denen sie zu tun haben. Auch einen zweiten Übergriff im Jänner, bei dem der Beamte den Burschen am Ohr gepackt und mit dem Kopf gegen die Wand gestoßen haben soll, bestritt der Verteidiger.

Die nassen Schuhe könnten auch vom Regen stammen, das Absetzen mit dem Auto habe nie so stattgefunden. An den Stoß wollte sich selbst der mittlerweile 14-Jährige vor Gericht nicht mehr erinnern. Die Befragungen der Jugendlichen seien bloß informelle Gespräche gewesen. Daher wurde der Bursche nicht, wie vom Gesetzgeber verlangt, belehrt und das Gespräch nirgendwo protokolliert.

Reaktionsmuster von Zeugen und Staatsanwaltschaft

Dass es sich bei der vor dem Büro wartenden Frau um Momo Mutter gehandelt habe, will der Beamte nicht erkannt haben. Das war eine mir unbekannte Frau, behauptete er. Die Staatsanwaltschaft ortete dennoch einen wissentlichen Missbrauch der Amtsgewalt und Verletzungen der Menschenrechtskonvention.

Beiden Beamten drohten bei einer Verurteilung sechs Monate bis fünf Jahre Haft. Ins Rollen gebracht hatten den vermeintlichen Polizeiskandal ein Sozialarbeiter, denen sich der amtsbekannte Intensivtäter und andere Mitglieder einer notorischen Jugendbande aus dem Wiener Außenbezirk offenbar anvertraut hatten.

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Urteil und juristische Auswirkungen des Falls

In einer Verhandlung vor einer Woche wurden Kollegen derselben Polizeiinspektion nach widersprüchlichen Aussagen der Opfer von allen Vorwürfen rechtskräftig freigesprochen. Und auch diesmal setzte es am Ende einen Freispruch aus demselben Grund. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, was weitere Rechtsmittel möglich macht.

Die Situation zeigt die Komplexität von Ermittlungen gegen Sicherheitskräfte in Wien. Die widersprüchlichen Aussagen der Opfer spielen eine entscheidende Rolle bei der Urteilsfindung. Weitere Entwicklungen sind abzuwarten, da der Freispruch noch angefochten werden kann.