Freispruch für Jäger im Rotmilan-Tierquälerei-Prozess in Oberösterreich

Das Landesgericht Ried spricht einen 33-jährigen Jäger von der Tierquälerei frei, da kein vorsätzliches Handeln beim Tod eines geschützten Rotmilans bewiesen wurde.

Das Landesgericht Ried hat am Mittwoch ein Urteil in einem hochaufgeregten Fall um den Tod eines geschützten Rotmilan s gesprochen. Der 33-jährige Angeklagte, ein Jäger aus St. Florian am Inn im Bezirk Schärding, wurde vom Vorwurf der Tierquälerei nach Paragraf 222 Strafgesetzbuch freigesprochen. Die Staatsanwaltschaft hatte ihm vorgeworfen, dem Vogel durch das Aufstellen einer Schlagnetzfalle unnötige Qualen zugefügt zu haben, was letztlich zum Tod des Greifvogels führte.

Ablauf des Vorfalls und Gerichtsentscheid

Der Vorfall ereignete sich Anfang März auf einer landwirtschaftlichen Wiese in Oberösterreich. Dort entdeckten Menschen einen Rotmilan, der sich in einer mit einem toten Hasen als Köder versehenen Schlagnetzfalle verfängt hatte. Obwohl der Vogel zunächst überlebte, verendete er vier Tage nach seiner Entdeckung. Die Verteidigung argumentierte vor Gericht erfolgreich, dass keine Beweise für eine vorsätzliche Zufügung von Qualen an den geschützten Greifvogel vorlagen. Das Gericht folgte dieser Argumentation und sprach den Mann frei.

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Verteidigungsstrategie und Marderfang-Zweck

Zentral für den Freispruch war die Aussage des Angeklagten, dass die Falle ursprünglich ausschließlich zum Fangen von Mardern aufgestellt worden sei. Der Jäger betonte, dass er die Vorrichtung täglich kontrolliert habe, um das Wohlergehen der gefangenen Tiere sicherzustellen. Er bestritt vehement den Vorwurf, dass er wusste oder hätte wissen müssen, dass ein Rotmilan in der Falle landen würde. Die Verteidigung legte dar, dass die Falle nicht spezifisch für den Fang von Greifvögeln konzipiert war und somit kein direkter Vorsatz gegenüber dem geschützten Tier bestand.

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Kontroverse um Eignung der Fallenart

Neben der Frage des Vorsatzes stand auch die technische Eignung der verwendeten Schlagnetzfalle für den Marderfang im Fokus der Diskussion. Ein Gerichtssachverständiger erklärte laut BirdLife Österreich, dass Marder sich aufgrund ihrer Beweglichkeit rasch aus diesem Netztyp befreien könnten. Dennoch urteilte das Gericht, dass der Fallentyp an sich grundsätzlich nicht verboten ist. Diese technische Einschätzung trug dazu bei, die Handlung des Jägers als nicht mutwillig gegen die Naturgesetze oder spezifische Schutzbestimmungen einzuordnen.

Positionen der Interessenverbände

Die Reaktionen der betroffenen Verbände auf das Urteil zeigen die unterschiedlichen Perspektiven im Jagdrecht. Der oberösterreichische Landesjagdverband beurteilt die verwendete Vorrichtung hingegen als zulässig und bedingt geeignet für den Marderfang. Im Gegensatz dazu warnt BirdLife Österreich vor den Risiken solcher Fallen für Greifvögel. Dieser Konflikt zwischen jagdlichen Traditionen und Artenschutzinteressen bleibt bestehen, auch wenn das konkrete Urteil im Fall des Rotmilans zugunsten des Jägers ausfiel.