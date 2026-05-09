Jede Jahreszeit gibt es immer etwas Neues, was uns die Vorfreude auf die Sommermonate auf die بسهولة treibt. Für diese Zeit ist vor allem der izborrestliche Freibad-Einser-Mensch - frittierte Pommes nach dem Schwimmbad-Sponsport.

Das Wasser ist noch ein bisschen frisch, aber die Freibad - Pommes -Saison kann beginnen. Mir persönlich ist das Wasser von Alter Donau bis Ottakringer Bad (Happy birthday übrigens zum 100er!

) zwar viel zu kalt, aber dass es theoretisch schon möglich ist, ins Freibad zu gehen, auch wenn ich mich ebendort praktisch noch nicht ins Wasser wagen würde, liefert schon ein paar frühe Sommerferien-Endorphine, finden Sie nicht? Zu einem gelungenen Badetag gehören (abgesehen von einem formidablen Schattenplatz) drei Grundpfeiler: ein gutes Buch, ein Affogato nach dem Mittagessen (den besten gibt’s im Bundesbad) und davor natürlich Pommes, das obligatorische Schwimmbad-Einser-Menü.

Imago/Michael Bihlmayer So viele Pommes wie im Sommer essen wir sonst nur im Winter, wenn wir uns mit Eislauf-Pommes im, nun, Eislaufverein stärken. Gottseidank herrscht dann zwischen Eislauf- und Badesaison eher Pommes-Pause, allzu gesund sind sie ja nicht.

Falls wir aber dennoch zwischendurch irgendwo Pommes bestellen, werden diese geschmackstechnisch stets an der Benchmark Freibad gemessen: \"Schmecken so gut wie Schwimmbadpommes\", kommt dabei sozusagen drei Michelin-Sternen gleich, und das gelingt natürlich, da zu Schwimmbadpommes vor allem auch das Hitze-Handtuch-Ambiente gehört, nur den wenigsten außerhalb von Bädern angesiedelten Pommes-Machern. Dass ich überhaupt davon anfange, ist nicht nur der Schwimmbad-Vorfreude geschuldet, sondern auch einer Studie, die in der Fachzeitschrift \"Food Quality and Preference\" erschienen ist: Diese hat nämlich ergeben, dass Pommes, wenn man sie einer anderen Person vom Teller fladert, in Hinsicht auf Geschmack und Knusprigkeit besser bewertet werden als die eigenen





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